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СМИ: Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа до воскресенья
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СМИ: Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа до воскресенья 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Израиля приняли решение прервать со вторника до воскресенья, 22 июля, поставки газа и топлива в сектор Газа. Об этом сообщает газета «Едиот ахронот».
"Из-за продолжающихся попыток осуществить теракты со стороны ХАМАС министр обороны Израиля Авигдор Либерман решил закрыть КПП «Керем-Шалом» для поставок газа и топлива до воскресенья, — цитирует издание заявление израильского минобороны. — Медикаменты и продовольствие будут пропускаться в сектор Газа после утверждения поставок на индивидуальной основе". Кроме этого, власти еврейского государства приняли решение сократить с шести до трех морских миль (чуть более 11 км до чуть более пяти) зону рыболовства для сектора Газа в водах Средиземного моря, добавляет газета.
9 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны приняли решение о закрытии единственного грузового перехода на границе с сектором Газа «Керем-Шалом» в ответ на нападения с территории палестинского приморского анклава. В армейской пресс-службе заявили, что это было сделано «в свете продолжающегося террора, поджогов и других террористических нападений, совершенных террористической организацией ХАМАС, эксплуатирующей и подвергающей опасности жителей сектора Газа».
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