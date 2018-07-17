Огнеметное возмездие: Ирак отправил «Солнцепеки» к границе с Сирией

ТОС-1А считаются в Ираке наиболее мощным видом оружия в арсеналах сухопутных войск. Первые самоходные огнеметы и транспортно-заряжающие машины прибыли в эту страну в июле 2014 года. Осенью того же года техника была впервые задействована в районе города Джурф аль-Сахар против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

"Солнцепеки" зарекомендовали себя как чрезвычайно эффективное средство уничтожения. При этом они оказывали значительное деморализующее воздействие на противника. Удачный боевой опыт привел к тому, что иракские военные в следующем году получили новую партию машин из Омска

Танковые огнеметы для этой страны созданы на шасси основ ного боевого танка Т-90С с противоснарядным бронированием и динамической защитой «Контакт-5». На них установлены мощные 1000-сильные дизельные двигатели, способные разгонять бронемашины до 60 км/ч.

Пусковая установка включает 24 направляющих для запуска 220-мм зажигательных и термобарических реактивных снарядов, дальность полета которых достигает 6 км. Экипаж — 3 человека.

С первой партией были отправлены выполненные на таком же шасси транспортно-заряжающие машины. Позже, в 2015 году в Ираке появились ТЗМ на базе четырехосного КАМАЗа.