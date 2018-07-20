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Почти 300 сирийских беженцев прибыли в провинцию Риф-Дамаск из Ливана
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Почти 300 сирийских беженцев прибыли в провинцию Риф-Дамаск из Ливана 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почти 300 сирийцев прибыли в провинцию Риф-Дамаск из Ливана через пропускной пункт Земрани, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексей Цыганков.
"Через пограничный контрольный пропускной пункт Земрани из Ливана в провинцию Риф-Дамаск прибыло 293 мирных жителя", — сказал он журналистам.
Кроме того, он добавил, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось более 72,8 тысячи жителей, только за прошедшие сутки в свои дома возвратились 116 человек. Также российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 52 сирийцам, в том числе 24 детям.
Цыганков отметил, что продолжается переговорный процесс, организованный российским Центром со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-Западной зоне деэскалации. В результате переговоров за сутки сдан один танк, одна боевая машина пехоты, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов. Также мирным жителям предоставленные «коридоры», через которые они покидают территории, контролируемые боевиками, за прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 298 сирийцев.
Начальник Центра отметил, что представители Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Сальхия провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которой мирному населению выдано 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром проведено более 1,8 тысячи гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 2,8 тысячи тонн.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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