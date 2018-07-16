Возвращение Деръа: семь лет от «колыбели» до освобождения

Семь лет назад «консультативная встреча», к проведению которой призывало правительство в качестве первой инициативы для решения проблемы вокруг демонстраций и начала вооруженных столкновений в стране, закончилась выработкой рекомендаций о том, что «решение» должно предполагать «принятие новой конституции». В тот период широкие круги внутри оппозиции бойкотировали это собрание, чтобы через семь лет большинство оппозиционеров приняло участие в отборе кандидатов в члены Конституционного комитета для внесения поправок в настоящую конституцию. События, которые произошли в Деръа, стали первой причиной встречи, которую открыл вице-президент Фарук Шараа, родившийся в этом городе. Сегодня город возвращается под сень государства после больших жертв, которые принесли страна и ее народ, прежде чем объявить о завершении главы под названием «военное решение», разочаровав сирийцев, которые делали ставку на свержение Дамаска с его южных ворот — Хаурана.

Возвращение сирийского флага над небом Деръа, «колыбели» революции, было непростой задачей. Потребовалось пережить семь лет войны, сражения и несчастья, охватившего всю территорию страны, в результате чего погибли и пострадали сотни тысяч человек и ещё миллионы сирийцев покинули свои дома и стали беженцами. Ситуация в Деръа и на юге страны в целом прокладывает путь к завершению этой войны и затягиванию первой раны, которая там открылась, особенно если учесть, что стороны сумели обойтись без «решающих боев». Компромиссы, которые предшествовали военной эскалации, сегодня отражают настроения большинства населения Хаурана, которое хочет примирения, а также свидетельствуют о поражении государств, которые обучали, тренировали и поддерживали бойцов вооружённых группировок в надежде на то, что они свергнут сирийский режим, разрушат государственные институты и изменят их статус на региональной и международной аренах. Быстрое установление контроля со стороны правительственных сил над югом страны, ставшее результатом гораздо меньшего числа сражений, чем ожидалось, также красноречиво говорит о будущем возвращении других районов, которые все еще находятся вне контроля государства. Это отражает неспособность оппозиционных фракций и их институтов, которые на протяжении нескольких лет имели огромные финансовые ресурсы, создать альтернативные структуры для сирийского общества и государства.

Хотя проблема юга страны еще не решена окончательно, поскольку большая часть пригородов Эль-Кунейтры и часть территории Деръа на западе провинции находятся под контролем различных фракций, вступление правительственной армии и чиновников вчера в южные районы Деръа положил конец их власти. Было заявлено, что это «красная линия», и что она останется нетронутой до принятия зрелого политического решения. Государственный флаг был поднят над почтовым отделением , которое является единственным правительственным зданием в окрестностях города Деръа , вышедшего из-под контроля Дамаска. Сегодня армия контролирует большую часть территории провинции Деръа и завершает переговоры об урегулировании с представителями тех городов, которые все еще находятся вне ее контроля, чтобы войти туда, не начиная боевые действия. В то же время армия готовится к битвам за Эль-Кунейтру при всём том, что это значит на фоне присутствия израильских вражеских сил на оккупированных Голанах. Вопреки тому, что предполагали вооруженные группировки и их сторонники, большинство перемещенных лиц, покинувших арену боевых действий, вернулись в подконтрольные государству районы ещё до выполнения условий соглашения об урегулировании и завершении процесса сдачи тяжелого оружия.

Судьба эвакуации на север, особенно в городе Деръа и восточной части одноимённой провинции, остается неясной: до сих пор автобусы не покидали районы примирения. Напротив, большинство автобусов, используемых в этих целях, использовались для возвращения гражданских лиц в Босру-эш-Шам и его окрестности.