Армия Асада несет большие потери

Дамаск старается в наиболее короткие сроки вернуть себе контроль над территориями, утраченными еще в 2011 году. Речь о провинциях Даръа и Кунейтра, которые одними из первых погрязли в анархии, отказавшись признавать центральную власть. Теперь с Даръа сирийские силовики почти справились — осталась совсем немного, а вот в Кунейтре дела идут значительно медленнее. Обусловлено это не только боевыми действиями, но и стратегией российско-сирийских союзников.

Видимо, по мере приближения к Голанам Асад и его союзники становятся все более осторожными, оттого стараются как можно реже использовать артиллерию и авиацию. Поэтому в ход порой идут другие средства. Так, например, недавно между боевиками оппозиции в Кунейтре и правительственными силами было заключено временное перемирие. Российские консультанты так же принимали участие в договоре. Вероятно, каждая из сторон хотела извлечь из этого некоторую пользу. Повстанцы, возможно, хотели провести работу по объединению многочисленных группировок или стянуть силы в определенный район, правительственные же войска нуждались в детальной проработке плана.

Да и к тому же было бы неплохо дождаться окончания встречи Трампа с Путиным — вдруг после нее из Москвы придут какие-нибудь новые указания. Но все пошло не совсем так, как ожидали в Дамаске.

Оппозиция нарушила перемирие и совершила нападение на позиции Сирийской арабской армии близ города Машара (поселение находится примерно в десятке километров от Голанских высот — авт.). Об итогах этого нападения известно немного, но различные арабские СМИ распространили информацию, что боевикам радикальной оппозиции удалось ликвидировать более тридцати солдат правительственных сил, при этом они сумели вернуть под свой контроль окрестности Машары. Сложная ситуация. Очевидно, что сирийским и российским военным теперь придется труднее. Завершать операцию у самых границ Израиля исключительно военным путем — опасная затея, учитывая, что без применения самолетов и артиллерии теперь вряд ли удастся обойтись. Плюс ко всему Тель-Авив сам активно атакует сирийские позиции по поводу и без повода. Но очевидно, что заключать перемирие с боевиками практически бессмысленно.

Турецкий военный эксперт Эндер Имрек полагает, что любые договоры в Сирии между враждующими сторонами почти не имеют силы до тех пор, пока одна из сторон не окажется в положении проигравшего.

— Армия режима имеет огромное преимущество по сравнению с тем, что осталось от оппозиции в западной Сирии. С военной точки зрения, даже нет никакого смысла сравнивать. Но оппозиция может воспользоваться некоторыми обстоятельствами. Главный ее козырь в Кунейтре — произраильские друзы и близость Голанских высот. Прямо или косвенно Израиль будет помогать оппозиции защищаться. Насчет друзов — израильские власти раньше многократно заявляли, что будут их поддерживать от любых угроз, в том числе со стороны Асада. Но и местная оппозиция, как сообщалось ранее, в определенной мере пользовалась поддержкой Израиля. С тех пор, как режим начал продвижение к Голанским высотам, Израиль увеличил количеств своих операций в Кунейтре и Даръа. Пожалуй, на этом заканчиваются преимущества оппозиции. Можно даже в опредленном смысле сказать, что режим здесь воюет не с оппозицией, а с Израилем. Сами же повстанцы в своем арсенале имеют мало возможностей. Временные перемирия — одна из них. Благодаря им можно немного отдохнуть перед тем, как все снова продолжится.

«СП»: — Если оппозиции нужна передышка, почему тогда она совершила нападение на Машару во время перемирия?

— Возможно, все совсем не так. Одни источники сообщают о том, что перемирие было нарушено режимом, а не оппозицией. Это вполне возможно, потому что для Асада такие остановки бесполезны. Его армия должна двигаться и как можно скорее завершить кампанию в этом сложном районе. Машара сейчас никому не принадлежит. Ее окраины попеременно занимают то одни силы, то другие, и это может продлиться еще долго. Для Асада лучше завершить все сейчас. Он мог одобрить план молниеносного захвата. Но даже если это было не так, и в нарушении перемирия действительно виновата оппозиция, то в этом нет ничего странного. Вообще, подобные перемирия могут быть нарушены в любой момент. Когда и одна, и вторая сторона намерены в ближайшие дни продолжить бои, то слишком наивно полагать, что подобных договоров будут строго придерживаться.

«СП»: — Но совсем недавно правительственные силы вместе с российскими специалистами договаривались с оппозицией в Даръа и все прошло успешно.

— То была другая ситуация. На иорданской границе повстанцы были практически в безвыходной ситуации — либо умереть, либо сдаться. Они выбрали третье — отдали свое оружие и ушли в Идлиб. Они сами этого захотели, понимая, что за два-три дня их уничтожат, при этом ни Израиль, ни Иордания ничего не предпримут для их поддержки. Это была совсем другая сделка — сделка, когда одна сторона уже проиграла. Думаю, что после такого случая Россия заставит Асада отказаться от всех возможных сделок с перемирием. Российские военные привыкли сначала побеждать и только потом вступать в переговоры, а в противоположной ситуации все будет напоминать капитуляцию.

Новости Сирии: На юге Сирии погиб корреспондент государственного телеканала