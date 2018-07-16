Флаг Сирии поднят на площади у мечети Аль-Омари в городе Дераа

Военнослужащие сирийской армии подняли государственный флаг на площади у мечети Аль-Омари. Именно здесь в 2011 году начались первые массовые антиправительственные митинги, которые переросли в военные действия. Об этом передает РИА «Новости»

Как отмечается, флаг САР был поднят на площади в торжественной обстановке после перехода этой части города под контроль правительственных сил в результате успешных переговоров с главарями незаконных бандформирований при посредничестве российских военных. «Сегодня исторический день. У мечети Аль-Омари начались первые волнения, которые радикалы использовали для разжигания кризиса. Сегодня на месте, где все начиналось, спустя семь лет, вновь развевается государственный флаг», — сказал офицер сирийской армии.

Отметим, что после проведения успешных переговоров российских офицеров с НВФ под контроль сирийской армии без боя перешли десятки деревень и поселений и большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа. Бои с запрещенными в России террористическими группировками ИГ и « Джебхат ан-Нусра » в настоящее время продолжаются на западе провинций Кунейтра и Дераа.

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