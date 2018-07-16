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Чиновник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить насилие
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Путин приехал к Трампу на «Кортеже»

Чиновник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить насилие 

ИА Синьхуа 1 час назад
Газа, 16 июля /Синьхуа/ — В воскресенье в секторе Газа специальный координатор ООН по мирному процессу на Среднем Востоке Николай Младенов призвал стороны Израиля и Палестины сохранять сдержанность и остановить непрекращающееся насилие.
"Вчера /14 июля/, мы находились на грани войны. Стороны приложили огромные усилия, чтобы избежать ухудшения ситуации, поскольку никто не хочет войны, никому она не нужна, столкновения не несут людям пользу", — заявил Н. Младенов на пресс-конференции.
Чиновник ООН призвал израильскую сторону сохранять максимальную сдержанность и не открывать огонь по детям, в то же время он призвал палестинцев на территории сектора Газа придерживаться мирного характера протестов и не предпринимать провокационные действия у приграничных заграждений. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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