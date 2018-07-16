Чиновник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить насилие

"Вчера /14 июля/, мы находились на грани войны. Стороны приложили огромные усилия, чтобы избежать ухудшения ситуации, поскольку никто не хочет войны, никому она не нужна, столкновения не несут людям пользу", — заявил Н. Младенов на пресс-конференции.

Чиновник ООН призвал израильскую сторону сохранять максимальную сдержанность и не открывать огонь по детям, в то же время он призвал палестинцев на территории сектора Газа придерживаться мирного характера протестов и не предпринимать провокационные действия у приграничных заграждений. —0—