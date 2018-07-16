Танки сирийской армии начали перебрасывать на новых «МАЗах»

В зависимости от модификации эти автомобили могут оснащаться двигателями от 330 до 420 л.с., и транспортировка основного боевого танка для них — не проблема.

Сирии стало обычной практикой привлекать для выполнения транспортных задач коммерческую технику. Уже неоднократно было замечено, что даже реактивные системы залпового огня «Смерч», «Ураган», а также ракетные комплексы «Точка» двигаются в районы предстоящих боев не собственным ходом, а на гражданских трейлерах. То же самое касается танков и БМП. Таким образом сохраняется ресурс техники, увеличивается скорость переброски и не повреждается дорожное покрытие.

Что же касается белорусских автомобилей, то военные время от времени в качестве тягача задействуют знаменитый четырехосный МАЗ-537. Достаточно часто встречается МАЗ-6317 с колесной формулой «6х6». По данным известного эксперта по сирийскому конфликту Юрия Лямина, эти автомобили задействованы для транспортировки пехоты и используются в артиллерийских подразделениях, вооруженных 130-мм орудиями М-46.

"Также можно вспомнить о грузовиках МАЗ-437041, которые были замечены у военнослужащих 406-го батальона 41-го полка спецназа сирийской армии во время боев в Алеппо", — добавил Лямин.