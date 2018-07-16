Боевики в Сирии массово сдают тяжелое вооружение и возвращаются к мирной жизни

Сирии правительственные войска смогут вскоре провести парад только из трофейной техники. Часть захватили в боях, но ещё больше боевики сдают сами. Ведь оставить тяжёлое вооружение — танки, пушки и миномёты — это одно из условий, чтобы вернуться к мирной жизни. И те, кто воевал в рядах запрещённых террористических группировок, сейчас этим активно пользуются.

Боевики из деревни Насиб на границе с Иорданией решили расстаться со старой гаубицей— самоходкой. Она им больше не нужна.

— У меня полномочия на то, чтобы я вел переговоры насчет примирения. Жители населенного пункта Насиб готовы вернуться к нормальной жизни с государством под одним флагом, — поясняет представитель населенного пункта Насиб Аднан Шариф Абу Валид.

Бонусом к самоходному орудию идут 120-ти миллиметровые минометы и безоткатное орудие — солидный арсенал, который отправится на склады армии. Стволы и снаряды переносят в грузовики и вывозят под контролем российской военной полиции.

— Вот те самые личности, которые вступили на путь примирения с законным правительством Сирии и решили сдать часть тяжелой техники. Стрелковое оружие пока остается при них, раскаяния на лицах пока тоже не наблюдается, но, возможно, это настроение придет к ним позже! — передает с места событий специальный корреспондент Пятого канала Станислав Григорьев.

Процесс примирения часто зависит от воли конкретных людей. Мухаммед Барада — первый, кто снял маску при встрече с нами в городе Тафас . До войны Мухаммед был полицейским и ловил преступников. Потом, в глазах сирийского государства стал преступником сам.

— Я помню, как мы жили раньше и войны уже не хочется. Мы хотим вернуть такую жизнь, какая у нас была раньше. Мы принимаем предложения всех сторон — сирийской армии, вашей армии, чтобы выйти из той сложной ситуации, какая у нас сейчас, — рассказывает Мухаммед.

Соратники Мухаммеда все как один очень молоды. Они выросли во время войны. К русским относятся настороженно, но уважительно.

— Я воюю пять лет. Я был арестован за преступление в армии, а потом сбежал оттуда. Я один из многих. Решение сдаваться или нет, мы будем принимать коллективно. Я подчинюсь ему. Мне все равно, что со мной будет, — комментирует свои действия боевик Ляйф Аль Харири.

Военные и подростки с пулеметами вдруг начинают разговаривать. Это общение не запланировано, но оно очень важно для дела. Люди преодолевают психологический барьер, разрушают в своей голове образ врага.

— Думайте, думайте, ребята!

— Да, мы все понимаем, но мы вместе. Как решим, так и будет.

Через час после этой беседы из селения увезли четыре танка, БМП и зенитную установку. Мирный процесс был запущен.