Армия Сирии вернулась к точке, с которой началась война

Вооруженная сирийская оппозиция, удерживающая ряд районов в городе Дераа, приняла условия капитуляции. Боевые действия полностью прекращены, и над Дераа поднят государственный флаг — в том самом месте, где, как считается, началась сирийская гражданская война. Это символический жест, но он венчает собой действительно важную победу.

Правительственные войска Сирии еще несколько дней назад вышли к границе с Иорданией , заняли старые погранпереходы и КПП и полностью окружили город Дераа — центр одноименной провинции. По большому счету, теперь можно говорить о контроле Дамаска над всей сирийско-иорданской границей, за исключением небольшого участка, который остается за ИГИЛ , но там вообще нет переходов. Это часть горной гряды, выступающей от Голанских высот, и никакой политико-стратегической составляющей она не имеет.

Таким образом, поставленная военная задача полностью выполнена. Территориальная целостность Сирии на юге страны восстановлена.

Пожив в окружении двое суток, Дераа согласился на сдачу. Схема в его случае всё та же и дополнительного объяснения не требует: можно сложить оружие и, пройдя проверку сирийских правоохранителей, урегулировать свой статус, а можно выехать с семьями в «заповедник Идлиб». Большая часть боевиков согласилась на автобусы до Идлиба, предоставленные им в обмен на сдачу тяжелого вооружения и освобождение пленных и заложников. В городе практически не осталось местных «вооруженных оппозиционеров» — сплошь пришлые, поэтому процесс капитуляции прошел без осложнений и дополнительных условий.

Дераа — тот самый город, в котором во время «арабской весны» начался антиправительственный мятеж, впоследствии переросший в гражданскую войну. Причины этого мятежа не имели локальной привязки, да и конфликт к тому времени длился уже довольно долго, просто события в Дераа спровоцировали его переход в максимально горячую фазу. А тем, кто любит хронологию, важна «точка отсчёта», и в нашем случае это мечеть Омара — именно вокруг нее в 2011 году собралась антиправительственная толпа.

Теперь правительственные войска подняли над этой мечетью государственный флаг — как символ окончания гражданской войны в том месте, где, как принято считать, она началась. Но это всего лишь эпизод в завершении масштабного наступления на юге и юго-западе страны с целью освобождения крупнейших антиправительственных анклавов. А до полного окончания гражданской войны пока еще далеко.

В конечном счете под контроль властей вернулись квартал Дераа-эль-Балад, районы Тарик-эс-Садд, Эль-Маншиа, Гирз и лагерь беженцев Назихин. Одновременно правительственные войска заняли Тафас — населенный пункт на западе провинции, в первом наступлении на который было потеряно два танка. Это отрезало небольшую группировку джихадистов от снабжения, и фронт правительственных войск теперь напрямую смыкается с позициями ИГИЛ на Голанских высотах.

По разным данным, российские ВКС совершили в регионе до 600 боевых вылетов (либеральные силы вновь называют это «геноцидом»), после чего вооруженная оппозиция прекратила всяческое сопротивление.

Окружение Дераа для одноименной провинции, а также провинции Кунейтра в некотором смысле исключение. Правительственные войска не используют в этом регионе какое-либо преимущество местности и не создают очевидных котлов, поскольку реального сопротивления со стороны джихадистов (за исключение все так же частей ИГИЛ на израильской границе) ожидать не приходится. И если на карте кажется, что оппозиционные силы контролируют только часть этих двух провинций, на деле их поное освобождение — это вопрос пары дней. А вот боевики ИГИЛ на Голанских высотах с опорой на укрепленную позицию у Тсил действительно могут дать вооруженный отпор.

С другой стороны, даже позиции на Голанских высотах в бывших черкесских селах для российских ВКС — не проблема. С политической точки зрения — в том числе. Премьер-министр Израиля Беньямин Натаньяху зачем-то приезжал посмотреть на чуждый ему матч Хорватия-Англия. Единственным евреем в составе команд, пробившихся в четвертьфинал, был Эден Азар из Бельгии , но Натаньяху явно хотел не на него полюбоваться, а поговорить с Владимиром Путиным

Да, беспилотники над Голанами летать будут, что бы там ни думали Нетаньяху и общественное мнение Израиля по этому поводу. Будут, потому что это зона боевых действий и антитеррористической операции региональной значимости, а Израиль не желает воевать с ИГИЛ, которое закрепилось у него под носом на Голанах и держится уже пять лет.

В Израиле предпочли бы, чтобы кто-нибудь повоевал за них, но при этом не подпускал бы к его границам иранцев. Это возможно, но тогда Израиль тоже должен внести свой разумный вклад в общую борьбу, не просто приезжать и жаловаться — ой, к нам дрон залетел. Перестаньте торговаться с террористами, перестаньте пытаться всех перехитрить, перестаньте лезть «между струйками», а просто сядьте за турель пулемета на Голанских высотах. На другой стороне — реальные боевики ИГИЛ, а русские люди немного устали прикрывать хорошо укрепленные израильские позиции.