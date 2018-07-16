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Безопасность в обмен на мир: в Сирии продолжается разоружение незаконных формирований
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Безопасность в обмен на мир: в Сирии продолжается разоружение незаконных формирований 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
На территории Сирии проходят переговоры и идет процесс сдачи оружия.
На переговоры на сдачу оружия представители незаконных вооруженных формирований прибыли на пикапах с установленными в них зенитными установками. В грузовики сирийской армии перегрузили несколько гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
«Звезда» первой оказалась на сирийской территории, пока еще подконтрольной незаконным формированиям. В данный момент здесь проходят переговоры и идет процесс разоружения. Многотонные тралы перевозят самоходные артиллерийские установки.
Для успешных переговоров и дальнейшей сдачи оружия важно доверие между сторонами и авторитет переговорщиков.
Безопасность в обмен на мир — условие Центра по примирению враждующих сторон.
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