Безопасность в обмен на мир: в Сирии продолжается разоружение незаконных формирований

На территории Сирии проходят переговоры и идет процесс сдачи оружия.

На переговоры на сдачу оружия представители незаконных вооруженных формирований прибыли на пикапах с установленными в них зенитными установками. В грузовики сирийской армии перегрузили несколько гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«Звезда» первой оказалась на сирийской территории, пока еще подконтрольной незаконным формированиям. В данный момент здесь проходят переговоры и идет процесс разоружения. Многотонные тралы перевозят самоходные артиллерийские установки.

Для успешных переговоров и дальнейшей сдачи оружия важно доверие между сторонами и авторитет переговорщиков.

Безопасность в обмен на мир — условие Центра по примирению враждующих сторон.