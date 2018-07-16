«Белые каски» могут эвакуировать из Сирии

СМИ: США и еще несколько стран хотят эвакуировать из Сирии «Белые каски»

На саммите НАТО Брюсселе президент США Дональд Трамп поднял вопрос о необходимости эвакуировать из Сирии порядка 1 тысячи членов правозащитной организации "Белые каски" и членов их семей. В настоящее время эту проблему обсуждают США, Канада и ряд европейских стран, в том числе Британия и Франция . Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Возможные пути эвакуации могут проходить через Израиль Иорданию . Не исключено, что вопрос безопасности "Белых касок" будет затронут и на саммите президента РФ Владимира Путина и Трампа, который пройдет сегодня в Хельсинки

Вашингтон уже заявлял ранее, что намерен выделить 6,6 миллиона долларов на поддержание деятельности "Белых касок", которые, по словам Госдепа, спасли с начала конфликта в Сирии более 100 тысяч жизней.

При этом у "Белых касок" сложился неоднозначный имидж. С одной стороны, они, судя по распространенным в интернете видеосъемкам, принимают активное участие в спасении людей из-под завалов и помогают пострадавшим при обстрелах и бомбежках. С другой — есть свидетельства, что они же создают постановочные видео, формируя группы "пострадавших" и указывая, что и как те должны говорить.