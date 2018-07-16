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«Белые каски» могут эвакуировать из Сирии
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СМИ: США и еще несколько стран хотят эвакуировать из Сирии «Белые каски» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп поднял вопрос о необходимости эвакуировать из Сирии порядка 1 тысячи членов правозащитной организации "Белые каски" и членов их семей. В настоящее время эту проблему обсуждают США, Канада и ряд европейских стран, в том числе Британия и Франция. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Возможные пути эвакуации могут проходить через Израиль и Иорданию. Не исключено, что вопрос безопасности "Белых касок" будет затронут и на саммите президента РФ Владимира Путина и Трампа, который пройдет сегодня в Хельсинки.
Вашингтон уже заявлял ранее, что намерен выделить 6,6 миллиона долларов на поддержание деятельности "Белых касок", которые, по словам Госдепа, спасли с начала конфликта в Сирии более 100 тысяч жизней.
При этом у "Белых касок" сложился неоднозначный имидж. С одной стороны, они, судя по распространенным в интернете видеосъемкам, принимают активное участие в спасении людей из-под завалов и помогают пострадавшим при обстрелах и бомбежках. С другой — есть свидетельства, что они же создают постановочные видео, формируя группы "пострадавших" и указывая, что и как те должны говорить.
МИД РФ неоднократно заявлял, что "Белые каски" участвуют в информационной кампании, направленной против Дамаска. А президент Сирии Башар Асад отмечал, что правозащитники связаны с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).
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