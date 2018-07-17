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В пригороде Дераа около семи тысяч сирийцев вернулись в свои дома
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В пригороде Дераа около семи тысяч сирийцев вернулись в свои дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Около семи тысяч человек вернулись в свои дома в поселении Эн-Наима к востоку от города Дераа на юго-западе Сирии неподалеку от границы с Иорданией, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"Около семи тысяч человек вернулись в свои дома и на свои территории в поселении Эн-Наима в четырех километрах к востоку от города Дераа после того, как армия САР освободила ее", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что благодаря успешным переговорам российской стороны с главарями незаконных бандформирований сирийской армии без боя удалось восстановить контроль над большинством населенных пунктов в провинции Дераа и над всей пограничной линией с соседней Иорданией. Деревни, ранее находившиеся в руках террористов, армия освободила в ходе успешной наступательной операции.
По данным агентства, боевые действия против террористических группировок «Исламское государства»* и "Джебхат ан-Нусры"* продолжаются на незначительной территории на западе и северо-западе провинции Дераа, а также в провинции Кунейтра, где в минувшее воскресенье террористов удалось выбить из поселения Масхарат, расположенного в 12 километрах от демаркационной зоны на Голанских высотах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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