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Сирийское правительство доставило гумпомощь в освобожденные поселения Дераа
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Сирийское правительство доставило гумпомощь в освобожденные поселения Дераа 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 17 июл — РИА Новости. Сирийские власти доставили продукты питания, газ и топливо в освобожденный от террористов город Анхаль и окрестные деревни на северо-западе провинции Дераа, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Глава департамента внутренней торговли Ваиль Аль-Муфлих рассказал, что колонна грузовиков доставила 32 тонны гуманитарной помощи, 10 тысяч литров дизельного топлива, 5 тысяч литров бензина и тысячу сто баллонов газа.
По решению администрации Дераа, за минувшие дни в освобожденные от боевиков поселения на востоке, западе и севере провинции были отправлены десятки колонн с гуманитарной помощью для мирного населения.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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