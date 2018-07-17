Сирийское правительство доставило гумпомощь в освобожденные поселения Дераа

ДАМАСК , 17 июл — РИА Новости . Сирийские власти доставили продукты питания, газ и топливо в освобожденный от террористов город Анхаль и окрестные деревни на северо-западе провинции Дераа, сообщает сирийское национальное агентство САНА

Глава департамента внутренней торговли Ваиль Аль-Муфлих рассказал, что колонна грузовиков доставила 32 тонны гуманитарной помощи, 10 тысяч литров дизельного топлива, 5 тысяч литров бензина и тысячу сто баллонов газа.

По решению администрации Дераа, за минувшие дни в освобожденные от боевиков поселения на востоке, западе и севере провинции были отправлены десятки колонн с гуманитарной помощью для мирного населения.