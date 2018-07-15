Талибы* хотят вести переговоры с США, отметил российский дипломат

По его словам, талибы сначала хотят договориться с США о графике вывода их и других иностранных войск из Афганистана, после чего уже будут готовы вести переговоры о будущем страны уже с афганскими властями. Кабулов разъяснил, что Москва взаимодействует с правительством Афганистана и с талибами*, подталкивая обе стороны к началу переговоров.

"Главная проблема в том, что талибы рассматривают нынешнее правительство Афганистана как марионеточное, поставленное американцами, и поэтому незаконное. Вести с ним они переговоры не хотят, а хотят отдельно договариваться с американцами", — заявил Кабулов.

Дипломат напомнил, что до конца лета планируется очередная встреча в «московском» формате. «Мы хотим, чтобы она стала началом реальных положительных подвижек. А они будут только тогда, когда талибы начнут разговаривать с афганским правительством или более широким спектром афганского истеблишмента», — заявил Кабулов. Он отметил, что Москва рассчитывает на участие талибов* во встрече.

Комментируя обвинения в адрес Москвы в поставках оружия талибам*, Кабулов подчеркнул, что они много раз опровергались. «Подобные измышления — это попытка списать на кого-то собственные промахи и ошибки. Это не помогает делу», — отметил дипломат.