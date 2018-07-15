Ещё
Талибы* хотят вести переговоры с США, отметил российский дипломат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Талибы* хотят вести переговоры с США, отметил российский дипломат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Движение «Талибан»* хочет сначала провести переговоры отдельно с США о выводе войск из Афганистана, а затем уже договориться с правительством страны, заявил в интервью газете «Коммерсант» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
По его словам, талибы сначала хотят договориться с США о графике вывода их и других иностранных войск из Афганистана, после чего уже будут готовы вести переговоры о будущем страны уже с афганскими властями. Кабулов разъяснил, что Москва взаимодействует с правительством Афганистана и с талибами*, подталкивая обе стороны к началу переговоров.
"Главная проблема в том, что талибы рассматривают нынешнее правительство Афганистана как марионеточное, поставленное американцами, и поэтому незаконное. Вести с ним они переговоры не хотят, а хотят отдельно договариваться с американцами", — заявил Кабулов.
Дипломат напомнил, что до конца лета планируется очередная встреча в «московском» формате. «Мы хотим, чтобы она стала началом реальных положительных подвижек. А они будут только тогда, когда талибы начнут разговаривать с афганским правительством или более широким спектром афганского истеблишмента», — заявил Кабулов. Он отметил, что Москва рассчитывает на участие талибов* во встрече.
Комментируя обвинения в адрес Москвы в поставках оружия талибам*, Кабулов подчеркнул, что они много раз опровергались. «Подобные измышления — это попытка списать на кого-то собственные промахи и ошибки. Это не помогает делу», — отметил дипломат.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно525
Меланья Трамп удивила нарядом в Хельсинки
«Любой, кроме Порошенко»
Израиль сбил российский беспилотник445
Россия позвала талибов в Москву
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение