В Дераа боевики сдают оружие и боеприпасы

МОСКВА , 15 июл — РИА Новости . Боевики незаконных вооруженных формирований в сирийском городе Дераа за сутки сдали три танка, две боевых машины пехоты, две зенитные установки, а также шесть минометов и боеприпасы различного типа, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков

Он добавил, что российские представители ведут переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации. За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 167 мирных жителей. Кроме того, усилиями российского Центра удается сохранить жизни сотен солдат сирийской армии и мирных граждан Сирии.

"Продолжается разоружение отрядов вооруженной оппозиции, так за истекшие сутки в городе Дераа боевиками незаконных вооруженных формирований сдано три танка, две боевые машины пехоты, две зенитных установки, шесть минометов, а также большое количество боеприпасов различного типа и калибров", — сказал Цыганков.

Как сообщает начальник Центра, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латкия и Алеппо.

Также по его словам представители российского Центра провели гумакцию в населенном пункте Бусра-Аль-Шан провинции Дераа, в ходе которой мирному населению была выдана 1 тысяча продовольственных пакетов общим весом 4.3 тонны. Так же была проведена адресная благотворительная помощь в районах города Алеппо 15 семьям погибших военнослужащих Сирии было выдано 15 продовольственных наборов общим весом более 70 килограммов.

Кроме того, Цыганков рассказал, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось почти 72,3 тысячи жителей, за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 103 человека. Также российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 10 сирийцам, в том числе шести детям.

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