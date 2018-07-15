СМИ: десятки тысяч граждан почтили память погибших при попытке переворота в Турции

АНКАРА , 15 июля. / ТАСС /. Десятки тысяч человек пришли в воскресенье в Стамбуле к мосту, названному в честь погибших при попытке переворота 15 июля 2016 года, чтобы почтить их память. Трансляцию с церемонии вел телеканал TRT.

В субботу официальные лица и граждане посещали могилы погибших в Стамбуле и Анкаре. В стамбульских районах Чатладжа и Гарипче были открыты скверы памяти погибших.

В ходе выступления в турецкой столице президент Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара «не позволит забыть событий попытки переворота». «Проявленный два года назад гражданами Турции героизм не случаен, это часть борьбы, которую ведет турецкий народ в течение многих веков. Наши граждане устали лишаться своего наследия из-за уловок, дипломатических игр, безрассудства и предательства. Этого больше не повторится», — заявил турецкий лидер.