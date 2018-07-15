СМИ: десятки тысяч граждан почтили память погибших при попытке переворота в Турции 

АНКАРА, 15 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч человек пришли в воскресенье в Стамбуле к мосту, названному в честь погибших при попытке переворота 15 июля 2016 года, чтобы почтить их память. Трансляцию с церемонии вел телеканал TRT.
В субботу официальные лица и граждане посещали могилы погибших в Стамбуле и Анкаре. В стамбульских районах Чатладжа и Гарипче были открыты скверы памяти погибших.
В ходе выступления в турецкой столице президент Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара «не позволит забыть событий попытки переворота». «Проявленный два года назад гражданами Турции героизм не случаен, это часть борьбы, которую ведет турецкий народ в течение многих веков. Наши граждане устали лишаться своего наследия из-за уловок, дипломатических игр, безрассудства и предательства. Этого больше не повторится», — заявил турецкий лидер.
Эрдоган также пообещал со всей решимостью продолжить борьбу с «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота. «Власти будут шаг за шагом выявлять ячейки сторонников ФЕТО. Их единственной целью, так же, как и у террористов из Рабочей партии Курдистана и „Даиш“ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки „Исламское государство“ — прим. ТАСС), является разрушение целостности и единства страны, замедление развития Турции», — сказал он.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку госпереворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погиб 251 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним ФЕТО.