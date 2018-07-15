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В Турции почтили память погибших при попытке госпереворота
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В Турции почтили память погибших при попытке госпереворота 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Память погибших в перевороте в Турции 2016 году пришли почтить десятки тысяч турецких граждан.
Официальные лица и граждане посещали могилы в Стамбуле и Анкаре, мост, названный в честь павших 15 июля. В районах Стамбула Чатладжа и Гарипче открыли скверы памяти погибших в борьбе с путчистами.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не забудет событий тех дней, и пообещал дальше бороться с организацией фетхуллахистов, передает ТАСС.
Группа солдат и офицеров ВС Турции 15 июля 2016 года предприняла попытку госпереворота. В ходе столкновений погиб 251 человек, не считая путчистов. В подготовке путча Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
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