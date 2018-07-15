В Таджикистане вспоминают атаку афганских боевиков 

В погранзоне в Таджикистане состоялись траурные мероприятия по случаю годовщины нападения афганских моджахедов. Ровно 25 лет назад солдаты 12-й погранзаставы Московского погранотряда отразили атаку боевиков.
На мероприятии присутствовали дипломаты посольства России во главе с заведующим консульским отделом Олегом Жуковым, делегация группы пограничного сотрудничества ФСБ России в Таджикистане, представители 201-й российской военной базы, а также родители погибших пограничников и их товарищи, служившие с ними на легендарной заставе, пишут РИА Новости.
Участники встречи отметили значимость подвига российских военных, ценой собственных жизней спасших мирное население.
Бой на 12-й пограничной заставе состоялся 13 июля 1993 года. Из Афганистана в страну попыталась прорваться группа таджикских и афганских боевиков. Российские пограничники 11 часов отражали атаки противника, после чего отступили, потеряв 25 человек убитыми, включая начальника заставы Михаила Майбороду.
Ранее News.ru писал, что в российском МИДе призвали боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) позитивно отреагировать на принятое ранее решение президента Афганистана о временном прекращении огня. В ведомстве подчеркнули, что такие действия с обеих сторон могут стать шагом на пути к миру.