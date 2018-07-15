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Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
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Таинственные террористы атаковали отель с американцами в Сирии 

Lenta.ru 40 минут назад
Боевики таинственной группировки, называющей себя «Народное сопротивление Ракки», атаковали отель в сирийском городе Ракка, где проходила встреча представителей стран международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщает Al-Masdar News.
По данным агентства, взрывное устройство в отеле Tajj Hotel было приведено в действие накануне, 14 июля. Отмечается, что, скорее всего, боевики заложили взрывчатку заранее. При этом, как сообщает Telegram-канал Directorate 4, атаке подвергся отель Crown International, который располагается рядом со стадионом в центральной части города.
Информации о пострадавших в результате атаки не поступало. При этом ни США, ни другие страны коалиции данный инцидент никак не комментировали.
Как отмечает Al-Masdar News, «Народное сопротивление Ракки» называет себя проправительственной группировкой. На странице группировки в соцсетях регулярно появляются видео, на которых, предположительно, запечатлены атаки на представителей коалиции США и их союзников.
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