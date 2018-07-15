Таинственные террористы атаковали отель с американцами в Сирии

Боевики таинственной группировки, называющей себя «Народное сопротивление Ракки», атаковали отель в сирийском городе Ракка , где проходила встреча представителей стран международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США . Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщает Al-Masdar News.

По данным агентства, взрывное устройство в отеле Tajj Hotel было приведено в действие накануне, 14 июля. Отмечается, что, скорее всего, боевики заложили взрывчатку заранее. При этом, как сообщает Telegram-канал Directorate 4, атаке подвергся отель Crown International, который располагается рядом со стадионом в центральной части города.

Информации о пострадавших в результате атаки не поступало. При этом ни США, ни другие страны коалиции данный инцидент никак не комментировали.

Как отмечает Al-Masdar News, «Народное сопротивление Ракки» называет себя проправительственной группировкой. На странице группировки в соцсетях регулярно появляются видео, на которых, предположительно, запечатлены атаки на представителей коалиции США и их союзников.