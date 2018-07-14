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Сирийский город Кафер-Шамс присоединился к процессу мирного урегулирования
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Сирийский город Кафер-Шамс присоединился к процессу мирного урегулирования 

РИА Новости 14 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Город Кафер-Шамс в юго-западной зоне деэскалации в Сирии присоединился к процессу мирного урегулирования, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"В Юго-западной зоне деэскалации продолжены переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований… В результате этой работы к процессу мирного урегулирования присоединился город Кафер-Шамс", — сказал он и добавил, что за прошедшие сутки в этот населенный пункт вернулось 215 мирных жителей, а на центральной площади прошел митинг с поднятием государственного флага Сирии.
Кроме того, за сутки боевики сдали семь танков, шесть боевых машин пехоты, две артиллерийские системы, четыре зенитные пушки, а также большое количество боеприпасов различного типа и калибра. Всего с начала процесса урегулирования в провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра незаконные вооруженные формирования сдали 20 танков, 13 боевых машин пехоты, шесть зенитных автоматических пушек, 13 зенитных орудий, 29 минометов, три артиллерийские системы, 83 ручных противотанковых гранатомета, 55 крупнокалиберных пулеметов и 301 автомат.
Как отметил начальник центра, в Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось почти 72,2 тысячи жителей, а за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 110 человек. Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 10 сирийцам, в том числе пяти детям.
Как добавил Цыганков, представители российского центра провели встречу в городе Хомс с русской общиной, в ходе которой состоялся прием граждан и передача предметов первой необходимости и продуктовых наборов общим весом 200 килограммов.
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