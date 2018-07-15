СМИ: Эрдоган подписал седьмой указ после перехода к президентской форме правления

АНКАРА , 15 июля. / ТАСС /. Президент Турции Тайип Эрдоган после перехода страны на президентскую форму правления подписал в воскресенье седьмой указ, направленный на структурные преобразования в государственных органах. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно указу, Генштаб ВС Турции передан в подчинение министерства национальной обороны. В эпоху парламентской республики глава Генштаба подчинялся премьер-министру. Форма правления в Турции официально сменилась на президентскую после инаугурации Эрдогана 9 июля.

Кроме того, вице-президенты, министр национального образования и министр финансов и казначейства вошли в состав Высшего военного совета Турции. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) и Управление по делам диаспоры и соотечественников перешли в ведение министерства культуры и туризма. При министерстве внутренних дел создано Управление по координации шагов по устранению последствий бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Теперь заседания Совета национальной безопасности (СНБ) будут проводиться раз в два месяца по инициативе президента. В случае отсутствия на них главы государства председательствовать на заседании СНБ будет вице-президент.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, набрал 30,64% голосов.

С момента инаугурации, которая состоялась 9 июля, страна перешла от парламентской системы правления к президентской. Глава республики теперь будет самостоятельно назначать кабинет министров и вице-президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.