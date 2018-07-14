Нетаньяху: Израиль будет наращивать интенсивность ответов на атаки со стороны ХАМАС

"Мы будем наращивать масштаб нашей реакции на террористические атаки ХАМАС до тех пор, пока это необходимо", — сказал он. «Если ХАМАС не поймет наше послание сегодня, он поймет его завтра», — добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила пресс-служба премьера.

В субботу палестинские радикалы из сектора Газа направили десятки ракет по Израилю. В ответ израильская армия нанесла удары по десяткам военных объектов ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.