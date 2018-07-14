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Двое палестинцев погибли после израильского авиаудара по сектору Газа
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Двое палестинцев погибли после израильского авиаудара по сектору Газа 

Свободная пресса 1 час назад
Двое палестинцев погибли, а 14 получили ранения в результате израильского авиаудара по недостроенному дому на одной из главных площадей города Газы. Об этом сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Двое молодых палестинцев, которым было 15 и 16 лет, погибли, еще 14 человек получили ранения в результате израильского удара по недостроенному дому в западной части города Газа на площади аль-Катиба", — цитирует его слова "РИА Новости".
Израильтяне с ночи бомбят десятки целей на территории анклава, добиваясь от правящего движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, пограничных беспорядков и пусков через границу воздушных шаров с горючими веществами. Ранее сообщалось, что Сектор Газа ответил бомбежкой на запуск ракет в свою сторону с израильской территории.
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