Ещё
Медики заявили о ранении троих израильтян при палестинском обстреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медики заявили о ранении троих израильтян при палестинском обстреле 

РИА Новости 2 часа назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Трое израильтян получили ранения в результате попадания палестинской ракеты в жилой дом в южном городе Сдероте, сообщили местные медики.
Боевики сектора Газа с ночи выпустили по сопредельным районам Израиля десятки реактивных и минометных снарядов, по меньшей мере четыре из которых упали в черте Сдерота.
"В 18.27 (совпадает с мск) в службу скорой помощи поступали сообщения о повреждении дома в районе Сдерота. Бригады медиков оказали помощь трем пострадавшим от осколков, которые в состоянии от легкого до средней тяжести эвакуированы в больницу", — говорится в пресс-релизе.
Сообщений об иных пострадавших от палестинских обстрелов пока не поступало. В пресс-службе полиции говорят о еще трех ракетах, которые упали в Сдероте.
По подсчетам армии, с 6.00 утра до 15.00 палестинские боевики выпустили по югу Израиля примерно 60 ракет и мин, десять из которых перехвачены установками ПРО «Железный купол». По итогам минувшей ночи военные сообщили о 35 пусках.
Израильская авиация в ответ бомбит десятки целей в секторе Газа, где, по данным палестинских медиков, есть двое погибших и 14 раненых.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже283
Сердюков женился на Васильевой
Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси111
Медведев заставил правительство снять галстуки124
Европа нашла инновационный способ борьбы с раком
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение