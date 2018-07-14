Ещё
Кадыров назвал сообщения о казни чеченок в Афганистане фальшивкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси
Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси

Кадыров назвал сообщения о казни чеченок в Афганистане фальшивкой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «фальшивкой» информацию о том, что талибы в Афганистане казнили террористок группировки «Исламское государство»* из Чечни, заявив, что это очередная попытка создать видимость присутствия чеченских боевиков в Афганистане.
Как ранее сообщало агентство Khaama Press со ссылкой на данные Афганской национальной армии (АНА), талибы арестовали, изнасиловали и убили трех женщин-боевиков ИГ* в провинции Джаузджан. Погибшие были уроженками Чечни и Узбекистана.
"А на кого же ссылается Khaama Press? Якобы сообщили анонимные источники в 209-м корпусе афганской армии, которые в свою очередь ссылаются на «местные неназванные источники», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни уточнил, что это попытка создать видимость наличия в Афганистане «чеченских боевиков». «Если есть женщина, значит, есть и отряды чеченские», — добавил он.
"И в данном случае фальшивка порождена в агитпропе коалиционного командования или их учениками из местного дезинцентра", — заявил Кадыров.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в настоящее время проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещена в России
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой240
Деньги в российских банках оказались под угрозой
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте78
Трупный день: дома россиян набиты костями39
Украина решила «подкупить» крымчан водой198
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение