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МЧС России помогло Армении доставить гуманитарную помощь в Сирию
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МЧС России помогло Армении доставить гуманитарную помощь в Сирию 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Крупа, масло, предметы первой необходимости: в Сирию доставили еще свыше ста тонн гуманитарной помощи. Для жителей арабской республики продовольствие собрала Армения. А доставить груз помогла Россия, предоставившая самолеты Ил-76 МЧС РФ.
При помощи специалистов службы Красного полумесяца и нашего Центра по примирению сторон продукты раздадут местным жителям, а также беженцам, которые возвращаются в свои дома в городах и поселках Сирии, передает телеканал «Россия 24».
"Данная гуманитарная помощь в последствии будет доставлена в районы, наиболее пострадавшие от незаконных вооруженных формирований, а также будет передана в лагеря беженцев и временно перемещенных лиц, — рассказал Максим Касилин, начальник группы по координации взаимодействия с зарубежными организациями российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. — По итогам трех дней доставки грузов было доставлено почти 100 тонн продовольствия".
"МЧС России завершила выполнение комплексной гуманитарной операции по доставки продовольствия пострадавшему населению в САР, — сообщил Евгений Саидов, заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России. — Всего в ходе операции было совершено три рейса авиации МЧС России, которая доставила свыше 90 тонн продовольствия со складов российского-армянского центра гуманитарного реагирования".
Вместе с тем самая крупная провинция Сирии — Хомс — постепенно возвращается к жизни. Инфраструктура здесь была практически полностью разрушена боевиками. Сейчас там ремонтируют дороги и дома, восстанавливают электросети. Свет уже есть в столице региона и еще двадцати с лишним поселках. Людей, которые вернулись в свои дома, нужно обеспечить работой. Для этого открыли цементный завод, где трудятся несколько сотен человек.
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