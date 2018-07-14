Кадыров назвал фальшивкой новость о гибели примкнувшей к ИГ уроженки Чечни в Афганистане

"В данном случае предпринята тысяча первая попытка создать таким образом видимость наличия в Афганистане неких «чеченских боевиков». Если есть женщина, значит есть и отряды чеченские", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, «фальшивка порождена в агитпропе коалиционного командования или их учениками из местного дезинцентра».

Ранее агентство Khaama Press со ссылкой на Вооруженные силы Афганистана сообщило, что боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) изнасиловали и в последующем убили трех женщин, примкнувших к ИГ, среди которых были уроженки Чечни и Афганистана.