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Кадыров назвал фальшивкой новость о гибели примкнувшей к ИГ уроженки Чечни в Афганистане
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Кадыров назвал фальшивкой новость о гибели примкнувшей к ИГ уроженки Чечни в Афганистане 

ТАСС 28 минут назад
ТАСС, 14 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает новость об убийстве в Афганистане уроженки региона, примкнувшей к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) фальшивкой.
"В данном случае предпринята тысяча первая попытка создать таким образом видимость наличия в Афганистане неких «чеченских боевиков». Если есть женщина, значит есть и отряды чеченские", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.
По его словам, «фальшивка порождена в агитпропе коалиционного командования или их учениками из местного дезинцентра».
Ранее агентство Khaama Press со ссылкой на Вооруженные силы Афганистана сообщило, что боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) изнасиловали и в последующем убили трех женщин, примкнувших к ИГ, среди которых были уроженки Чечни и Афганистана.
28 июня в интервью газете «Известия» Кадыров заявил, что Чеченская Республика полностью избавилась от присутствия вербовщиков ИГ на своей территории.
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