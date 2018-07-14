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Иран приостановил экспорт электроэнергии в Ирак
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Иран приостановил экспорт электроэнергии в Ирак 

ТАСС 57 минут назад
ТАСС, 14 июля. Власти Ирана приняли решение о приостановке экспорта электроэнергии в соседние страны, в том числе Ирак. Об этом, как передает в субботу новостной портал Shafaq News, заявил министр энергетики Исламской Республики Реза Ардаканиян.
"Мы сократили поставки воды и электричества до нуля в Ирак, Пакистан и Афганистан", — сказал он, отметив, что причиной такого шага стал энергетический и водный кризис, который переживает Иран.
Как отмечают региональные эксперты, решение Тегерана может привести к обострению ситуации в южных провинциях Ирака. Там уже несколько дней проходят массовые акции протеста, вызванные, в частности, перебоями с подачей электричества на фоне установившейся в регионе жаркой погоды. Мирные демонстрации, начавшиеся в Басре, к субботе охватили практически все южные провинции Ирака — Ди-Кар, Майсан, Эн-Наджаф, Кербелу, Бабиль.
Власти Ирака перевели силовые структуры в повышенную боеготовность и заявили, что примут меры против подстрекателей, использующих мирные акции в своих целях. Решением кризиса в южных провинциях занимается специальный межведомственный комитет.
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