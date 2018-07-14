МИД РФ решительно осудил кровавый теракт в Пакистане

Москва решительно осуждает кровавую вылазку террористов в Пакистане , которой не может быть никаких оправданий, а также рассчитывает на то, что организаторы и исполнители этого бесчеловечного преступления будут оперативно выявлены и понесут самое суровое наказание, говорится в заявлении МИД РФ

"Надеемся, что произошедшее еще более укрепит решимость властей Исламской Республики Пакистан последовательно наращивать усилия в целях бескомпромиссной борьбы с терроризмом", — отмечают дипломаты.