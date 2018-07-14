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МИД РФ решительно осудил кровавый теракт в Пакистане
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МИД РФ решительно осудил кровавый теракт в Пакистане 

Российская Газета 1 час назад
Москва решительно осуждает кровавую вылазку террористов в Пакистане, которой не может быть никаких оправданий, а также рассчитывает на то, что организаторы и исполнители этого бесчеловечного преступления будут оперативно выявлены и понесут самое суровое наказание, говорится в заявлении МИД РФ.
"Надеемся, что произошедшее еще более укрепит решимость властей Исламской Республики Пакистан последовательно наращивать усилия в целях бескомпромиссной борьбы с терроризмом", — отмечают дипломаты.
Напомним, в округе Мастунг провинции Белуджистан 13 июля был совершен теракт во время предвыборного митинга, в результате которого погибло 128 человек, порядка 180 граждан получили ранения. Ответственность за атаку одновременно взяли на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки «Исламское государство»), а также одна из фракций Движения талибов Пакистана (запрещена в России).
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