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В Израиле насчитали более 30 ракет и мин, выпущенных ночью из сектора Газа
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В Израиле насчитали более 30 ракет и мин, выпущенных ночью из сектора Газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Иссам Аль-Римави
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Израильские военные насчитали свыше 30 ракет и мин, выпущенных в ночь на субботу из сектора Газа, где они сами в это время бомбили подземные туннели и прочие объекты палестинских боевиков.
Обмен ударами обошелся без потерь с обеих сторон, но обозначил угрозу дальнейшей эскалации напряженности вокруг анклава.
"С прошлого пресс-релиза зафиксировано еще 14 пусков из сектора Газа в направлении Израиля — всего 31 со вчерашнего вечера. Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила еще один пуск — в общей сложности шесть за ночь. В большинстве случаев (палестинцами) применялись минометные снаряды", — сообщила армейская пресс-служба.
Палестинские обстрелы начались во время израильских авиаударов по объектам правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Среди атакованных целей военные упоминают два «наступательных террористических» туннеля и тренировочный лагерь боевиков.
Бомбардировки начались как реакция на вчерашние палестинские беспорядки и продолжились уже в качестве ответа на ракетные обстрелы.
Несмотря на то, что с рассветом обмен ударами прекратился, армейское командование распорядилось закрыть пляж Зиким, расположенный по соседству с сектором Газа, и запретило массовые мероприятия в радиусе 7 километров от границ анклава.
Накануне тысячи палестинцев приняли участие в протестных акциях, перераставших в приграничной полосе в столкновения с военными и попытки прорыва на израильскую сторону. В стычках погибли двое палестинцев и был ранен израильский офицер.
Ранее на этой неделе израильтяне закрыли границу сектора Газа для любых коммерческих грузов, рассчитывая таким образом добиться от ХАМАС прекращения запусков зажигательных шаров и змеев, которые вызывают крупные пожары в сопредельных районах еврейского государства.
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