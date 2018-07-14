В Израиле насчитали более 30 ракет и мин, выпущенных ночью из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости . Израильские военные насчитали свыше 30 ракет и мин, выпущенных в ночь на субботу из сектора Газа, где они сами в это время бомбили подземные туннели и прочие объекты палестинских боевиков.

Обмен ударами обошелся без потерь с обеих сторон, но обозначил угрозу дальнейшей эскалации напряженности вокруг анклава.

"С прошлого пресс-релиза зафиксировано еще 14 пусков из сектора Газа в направлении Израиля — всего 31 со вчерашнего вечера. Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила еще один пуск — в общей сложности шесть за ночь. В большинстве случаев (палестинцами) применялись минометные снаряды", — сообщила армейская пресс-служба.

Палестинские обстрелы начались во время израильских авиаударов по объектам правящего в секторе Газа движения ХАМАС . Среди атакованных целей военные упоминают два «наступательных террористических» туннеля и тренировочный лагерь боевиков.

Бомбардировки начались как реакция на вчерашние палестинские беспорядки и продолжились уже в качестве ответа на ракетные обстрелы.

Несмотря на то, что с рассветом обмен ударами прекратился, армейское командование распорядилось закрыть пляж Зиким, расположенный по соседству с сектором Газа, и запретило массовые мероприятия в радиусе 7 километров от границ анклава.

Накануне тысячи палестинцев приняли участие в протестных акциях, перераставших в приграничной полосе в столкновения с военными и попытки прорыва на израильскую сторону. В стычках погибли двое палестинцев и был ранен израильский офицер.

Ранее на этой неделе израильтяне закрыли границу сектора Газа для любых коммерческих грузов, рассчитывая таким образом добиться от ХАМАС прекращения запусков зажигательных шаров и змеев, которые вызывают крупные пожары в сопредельных районах еврейского государства.