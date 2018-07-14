Китай считает, что кризис в Сирии можно решить лишь политическим путем

ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости . Единственным выходом из сирийского кризиса остается политического урегулирование, при этом только лишь сирийский народ должен и имеет право принимать решение о будущем страны, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи "Мнение Китая по сирийскому кризису заключается в необходимости соблюдения и уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета САР, политическое урегулирование является единственным приемлемым и реализуемым решением этого кризиса", — сказал Ян Цзечи, выступая на церемонии открытия 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине. Он подчеркнул, что только сирийский народ может принимать решение о своем собственном будущем и о будущем своего государства. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии » >>