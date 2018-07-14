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Китай считает, что кризис в Сирии можно решить лишь политическим путем
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Китай считает, что кризис в Сирии можно решить лишь политическим путем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости. Единственным выходом из сирийского кризиса остается политического урегулирование, при этом только лишь сирийский народ должен и имеет право принимать решение о будущем страны, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи.
"Мнение Китая по сирийскому кризису заключается в необходимости соблюдения и уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета САР, политическое урегулирование является единственным приемлемым и реализуемым решением этого кризиса", — сказал Ян Цзечи, выступая на церемонии открытия 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине.
Он подчеркнул, что только сирийский народ может принимать решение о своем собственном будущем и о будущем своего государства.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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