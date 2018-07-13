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Б. Нетаньяху: Израиль будет усиливать торгово-экономическое сотрудничество с развивающимися странами
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Б. Нетаньяху: Израиль будет усиливать торгово-экономическое сотрудничество с развивающимися странами 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Иерусалим, 13 июля /Синьхуа/ — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня заявил, что Израиль будет усиливать торгово-экономическое сотрудничество с развивающимися странами, в особенности Индией, Китаем, странами Африки, Латинской Америки и другими государствами и районами мира.
Израиль занимает передовые позиции в мире по таким направлениям, как наука, технологии, сельское хозяйство, водное хозяйство, медицинская реабилитация, и имеет значительный экспортный потенциал по указанным областям, говорится в официальном заявлении, обнародованном канцелярией израильского премьер-министра.
Б. Нетаньяху указал, что в настоящее время на развивающиеся страны приходится примерно 25 проц от общего объема экспорта Израиля. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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