Б. Нетаньяху: Израиль будет усиливать торгово-экономическое сотрудничество с развивающимися странами

Израиль занимает передовые позиции в мире по таким направлениям, как наука, технологии, сельское хозяйство, водное хозяйство, медицинская реабилитация, и имеет значительный экспортный потенциал по указанным областям, говорится в официальном заявлении, обнародованном канцелярией израильского премьер-министра.

Б. Нетаньяху указал, что в настоящее время на развивающиеся страны приходится примерно 25 проц от общего объема экспорта Израиля. —0—