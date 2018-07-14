На юге Ирака возобновились протесты

На юге Ирака возобновились антиправительственные протесты

В южных провинциях Ирака в субботу возобновились массовые антиправительственные протесты населения, требующего от властей создания новых рабочих мест и наведения порядка в коммунальной сфере.

Как сообщил иракский телеканал "ас-Сумария", сотни протестующих ближе к вечеру субботы начали выходить на площади и улицы большинства иракских провинций, расположенных на юге страны.

Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра . Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

В пятницу вечером протестующие в иракском городе ан-Наджаф ворвались в здание международного аэропорта, а также захватили администрацию провинции. Из-за действий демонстрантов было прервано авиасообщение между ан-Наджафом и другими городами.

В этот же день в провинции Майсан в потасовках с полицией были ранены десятки участников антиправительственных акций, один протестующий погиб. Травмы различной степени тяжести получили и полицейские.

В четверг демонстранты в провинции Басра пытались ворваться на объекты на нефтяном месторождении "Западная Курна-2", разрабатываемого российской компанией "Лукойл" . Силы безопасности смогли оттеснить митингующих, которые успели поджечь входные ворота.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в четверг вынужден был прервать свой визит в Брюссель , где он принимал участие в заседание международной коалиции по борьбе с ИГ*, и прибыть в Басру для переговоров с протестующими.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда иракских динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

В ночь на субботу глава иракского кабмина Хайдер аль-Абади провел экстренное заседание совета безопасности страны. В заявлении, выпущенном по итогам заседание совбеза, в эскалации ситуации в стране были обвинены некие неназванные "провокаторы", против которых власти обещали принять решительные меры. В то же время в тексте заявления говорится о "праве протестующих на мирные демонстрации и их законные требования".

В субботу в провинции Басра демонстранты перекрыли пограничный пункт Сафуан, находящийся на границе с Кувейтом

Как сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.

Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.