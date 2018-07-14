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На юге Ирака возобновились протесты
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На юге Ирака возобновились антиправительственные протесты 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: АР
В южных провинциях Ирака в субботу возобновились массовые антиправительственные протесты населения, требующего от властей создания новых рабочих мест и наведения порядка в коммунальной сфере.
Как сообщил иракский телеканал "ас-Сумария", сотни протестующих ближе к вечеру субботы начали выходить на площади и улицы большинства иракских провинций, расположенных на юге страны.
Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.
В пятницу вечером протестующие в иракском городе ан-Наджаф ворвались в здание международного аэропорта, а также захватили администрацию провинции. Из-за действий демонстрантов было прервано авиасообщение между ан-Наджафом и другими городами.
В этот же день в провинции Майсан в потасовках с полицией были ранены десятки участников антиправительственных акций, один протестующий погиб. Травмы различной степени тяжести получили и полицейские.
В четверг демонстранты в провинции Басра пытались ворваться на объекты на нефтяном месторождении "Западная Курна-2", разрабатываемого российской компанией "Лукойл". Силы безопасности смогли оттеснить митингующих, которые успели поджечь входные ворота.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в четверг вынужден был прервать свой визит в Брюссель, где он принимал участие в заседание международной коалиции по борьбе с ИГ*, и прибыть в Басру для переговоров с протестующими.
Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда иракских динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.
В ночь на субботу глава иракского кабмина Хайдер аль-Абади провел экстренное заседание совета безопасности страны. В заявлении, выпущенном по итогам заседание совбеза, в эскалации ситуации в стране были обвинены некие неназванные "провокаторы", против которых власти обещали принять решительные меры. В то же время в тексте заявления говорится о "праве протестующих на мирные демонстрации и их законные требования".
В субботу в провинции Басра демонстранты перекрыли пограничный пункт Сафуан, находящийся на границе с Кувейтом.
Как сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.
Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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