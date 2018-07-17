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Палестинец погиб от ранений после столкновений с израильскими военными
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Палестинец погиб от ранений после столкновений с израильскими военными 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Интерновости.Ру
ГАЗА, 17 июл — РИА Новости. Молодой палестинец скончался от ранений, полученных два месяца назад в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Согласно официальному подсчету, он стал 142-м погибшим за время проведения протестных акций, которые идут с 30 марта под общим названием «Великий марш возвращения».
"В больнице Иерусалима скончался 20-летний палестинец, получивший тяжелые ранения 14 мая на востоке города Газы", — сказал аль-Кидра журналистам.
На 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США, пришлось больше половины жертв «Великого марша возвращения».
Израильтяне отвергают обвинения в «непропорциональном» применении силы против палестинских демонстрантов и призывы к международному расследованию кровопролития. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить прорыва через границу многотысячных толп, нацеленных «на убийства и теракты».
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