В Турции впервые за два года отменят чрезвычайное положение

«Нынешний режим ЧП подходит к концу в ночь на 18 июля. Президент [ Реджеп Тайип Эрдоган ] намерен его не продлевать», — указал представитель главы государства.

Калын добавил, что отмена режима не показывает слабости властей и не дает возможность террористам действовать, передает РИА Новости . «И если возникнет угроза, которая потребует введения режима ЧП, он снова будет введен», — заявил пресс-секретарь.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Через несколько дней после попытки переворота в стране был введен режим ЧП, который неоднократно продлевался.