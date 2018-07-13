Ещё
В Турции впервые за два года отменят чрезвычайное положение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции впервые за два года отменят чрезвычайное положение 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Турции 18 июля закончится режим чрезвычайного положения, действующий после попытки переворота в июле 2016 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын, передает The Daily Star.
«Нынешний режим ЧП подходит к концу в ночь на 18 июля. Президент [Реджеп Тайип Эрдоган] намерен его не продлевать», — указал представитель главы государства.
Калын добавил, что отмена режима не показывает слабости властей и не дает возможность террористам действовать, передает РИА Новости. «И если возникнет угроза, которая потребует введения режима ЧП, он снова будет введен», — заявил пресс-секретарь.
15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Через несколько дней после попытки переворота в стране был введен режим ЧП, который неоднократно продлевался.
Власти объясняют эту необходимость борьбой с террористическими угрозами. В частности, речь идет об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Против режима выступают лидеры ЕС, а также представители турецкой оппозиции. По их мнению, он угрожает свободе и правам человека в стране.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня39
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу67
Найден источник «Новичка» в Великобритании244
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты117
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение