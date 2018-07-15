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Турция отменит чрезвычайное положение впервые за два года
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Турция отменит чрезвычайное положение впервые за два года 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
Действие режима чрезвычайного положения в Турции закончится 18 июля. Об этом заявил пресс‐секретарь президента страны Ибрагим Калын, сообщает телеканал «360».
При этом Калын призвал не считать отмену ЧП демонстрацией слабости или новой лазейкой для террористов.
"Борьба с терроризмом будет решительно продолжена. И если возникнет угроза, которая потребует введения режима ЧП, он снова будет введен", — сказал пресс-секретарь по итогам заседания нового кабинета министров Турции.
Режим ЧП был введен в стране сразу же после неудавшегося переворота в июле 2016 года. Его утвердили только на три месяца, однако затем семь раз продлевали по решению правительства. В последний раз режим ЧП продлили 18 апреля.
Оппозиция Турции и некоторые страны Евросоюза осуждали власти за столь долгий срок чрезвычайного положения. Это, по их мнению, угрожало правам и свободам граждан.
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