Турция отменит чрезвычайное положение впервые за два года

Действие режима чрезвычайного положения в Турции закончится 18 июля. Об этом заявил пресс‐секретарь президента страны Ибрагим Калын , сообщает телеканал «360».

При этом Калын призвал не считать отмену ЧП демонстрацией слабости или новой лазейкой для террористов.

"Борьба с терроризмом будет решительно продолжена. И если возникнет угроза, которая потребует введения режима ЧП, он снова будет введен", — сказал пресс-секретарь по итогам заседания нового кабинета министров Турции.

Режим ЧП был введен в стране сразу же после неудавшегося переворота в июле 2016 года. Его утвердили только на три месяца, однако затем семь раз продлевали по решению правительства. В последний раз режим ЧП продлили 18 апреля.