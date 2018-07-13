Подростки из Сирии смогут обучаться в российских военных училищах

"Прием в училища осуществляется на конкурсной основе в пределах установленных норм и в порядке, предусмотренном для граждан РФ . Отбор кандидатов и их предварительное медицинское освидетельствование проводит уполномоченный орган сирийской стороны, исходя из условий приема в конкретное училище", — отмечается в документе.

Согласно документу, сирийская сторона представляет заявки на обучение в уполномоченный орган РФ до 15 января года начала обучения, после чего до 15 марта принимается решение о количестве принимаемых с указанием училищ и количества предоставляемых в них мест.

Подготовка несовершеннолетних граждан Сирии будет осуществляться на безвозмездной основе, расходы по их обучению и содержанию несет российская сторона, добавляется в распоряжении правительства.

"Обучающиеся во время пребывания в РФ должны соблюдать законодательство РФ, уважать традиции и обычаи народов России, выполнять правила пребывания на территории РФ. Обучающиеся могут привлекаться для наведения порядка в учебных классах и других помещениях, а также для благоустройства территории, закрепленных за училищем", — уточняется в документе.

Соглашение заключается сроком на семь лет, временно применяется через 30 дней с даты подписания и вступает в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. По истечении срока действия этого соглашения, оно автоматически продлевается каждый раз на последующие семилетние периоды, говорится в документе.