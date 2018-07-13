В марте 2018 года Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР. На давосском форуме 2017 года Си Цзиньпин, которого китайцы очень любят, дал понять, что его страна возьмет на себя лидерство в мире и воплотит свое новое положение не как надменный Запад, а как чрезвычайно смиренный Восток. Он отметил, что проект «Один пояс, один путь» тоже внесет вклад в мировую торговлю. Но с последовавшими от президента США Трампа в 2018 году залпами торговой войны ситуация стала меняться.
Для стран, которые участвуют в проекте «Один пояс, один путь», Китай щедро раскошелился. Думая о будущей коммерческой выгоде, он не только предоставил значительные кредиты, но и начал брать на себя строительные работы. У этого проекта, нацеленного на возрождение исторического сухопутного пути между Китаем и Европой, Шелкового пути, есть несколько опор, и он комплексно движется вперед по всем видам транспортного сообщения (сухопутный, воздушный и морской пути). Турция и Стамбул — тоже одна из важных опор этого проекта, но, как я недавно отмечал, нам непременно нужно учитывать инвестиции, которые китайцы вкладывают в порты, автострады и железные дороги Греции. В противном случае мы можем потерять свои позиции.
Азиатский альянс во главе с Китаем нацелен на воссоздание Шелкового пути и евразийское сотрудничество. У проекта есть и такие важные партнеры, как тюркоязычные республики, Иран, Пакистан, Россия, Турция. Но в тех странах на маршруте Шелкового пути, где активно действуют США, имеют место попытки препятствовать этому проекту. Потому что торговля — не единственная его цель. Речь идет об экспансии такого мирового производственного центра, как Китай, в разные страны со всех точек зрения, его способности влиять на них. Можно даже говорить о том, что Китай претендует на избавление этих стран от американского влияния.
То, что на днях глава КНР Си Цзиньпин выделил странам Ближнего Востока кредиты на сумму 20 миллиардов долларов и новый пакет финансовой помощи в размере 106 миллионов, можно толковать как следствие стратегической войны, начатой с США. Например, пакеты помощи для Палестины и Сирии можно рассматривать в этих рамках. Запустив руку в страны, у которых есть проблемы, такие как Иордания, Сирия, Ливан и Йемен, Китай нацелен на их восстановление и решение проблем. В результате сотрудничества с Ближним Востоком Китай преследует целью также удержание Америки вдали от нефтегазовых ресурсов региона.
Шаги, которые предпринимает Китай, его кредиты и инвестиции Турция тоже должна взять крупным планом. Китайская компания COSCO (China Ocean Shipping Company), один из крупнейших мировых контейнерных операторов, работает над тем, чтобы превратить порт Пирей в крупнейший в Средиземноморье. Эта стратегия не обойдет стороной турецкие порты! У нас тоже должен быть какой-нибудь ответный шаг или политика в отношении Китая. В 2015 году COSCO приобрела права на эксплуатацию греческих портов Пирей и Салоники, а в 2017 году реализовала через эти два порта почти половину потенциала контейнерных перевозок всей Турции. Следовательно, нам нужно внимательно следить за присутствием Китая на Ближнем Востоке и в соседних с нами странах.