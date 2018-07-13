Гатилов рассказал о возможной встрече «астанинской тройки» по Сирии

"Согласование дат новых консультаций «астанинской тройки» со Стаффаном де Мистурой продолжается. Не исключено, что они состоятся в первой половине августа, после предстоящей 30-31 июля в Сочи международной встречи высокого уровня по Сирии. Подразумевается, что на ней будут присутствовать три страны-гаранта (Россия, Турция Иран ), сирийские стороны, а также наблюдатели. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести", — сказал постпред.

Гатилов отметил, что Москва продуктивно взаимодействует со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и рассчитывает на то, что он в полной мере использует наработки сочинского и астанинских форматов для продвижения политического процесса на женевской площадке. Однако создание конституционной комиссии пока остается основной задачей.

Первые консультации между представителями России, Ирана и Турции как стран-гарантов и Стаффаном де Мистурой по формированию конституционной комиссии Сирии прошли в Женеве 19 июня. Решение о создании комиссии было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала.