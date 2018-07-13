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Гатилов рассказал о возможной встрече «астанинской тройки» по Сирии
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Гатилов рассказал о возможной встрече «астанинской тройки» по Сирии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 13 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая встреча в Женеве представителей стран-гарантов по обсуждению вопросов создания конституционной комиссии Сирии может пройти в первой половине августа, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Согласование дат новых консультаций «астанинской тройки» со Стаффаном де Мистурой продолжается. Не исключено, что они состоятся в первой половине августа, после предстоящей 30-31 июля в Сочи международной встречи высокого уровня по Сирии. Подразумевается, что на ней будут присутствовать три страны-гаранта (Россия, Турция, Иран), сирийские стороны, а также наблюдатели. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести", — сказал постпред.
Гатилов отметил, что Москва продуктивно взаимодействует со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и рассчитывает на то, что он в полной мере использует наработки сочинского и астанинских форматов для продвижения политического процесса на женевской площадке. Однако создание конституционной комиссии пока остается основной задачей.
Первые консультации между представителями России, Ирана и Турции как стран-гарантов и Стаффаном де Мистурой по формированию конституционной комиссии Сирии прошли в Женеве 19 июня. Решение о создании комиссии было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала.
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