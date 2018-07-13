Армия Асада делает успехи: взят под контроль юг Сирии

Боевикам остается лишь грызть камни в горной местности

Юг Сирии полностью перешел под контроль армии Асада. Кипящий котел, куда угодил стратегически важный город Деръа , ликвидирован по-мирному: сотни боевиков предпочли капитуляцию вооруженному сопротивлению. В эти минуты боевики запрещенных в России террористических организаций разоружаются и проходят проверку в фильтрационных пунктах. А правительственные войска водрузили государственный флаг в сердце Деръа — как символ восстановления официальной власти. «КВ» попыталась разобраться, действительно ли эта победа имеет не только военное, но и особое политическое и экономическое значение.

Еще неделю назад армия Асада обрушилась на южную группировку террористов. В результате стремительной атаки она взяла в кольцо столицу южной Сирии и вышла к государственной границе с Иорданией . Все опасались худшего — террористы смогут уйти. Однако вышло иначе — армия южного соседа уперлась броней и стволами и теперь сирийско-иорданский рубеж полностью очищен от игиловцев

Боевики выдержали лишь два дня блокады. К полудню 13 июля южная сирийская столица Деръа полностью очищена от вооруженных радикалов-исламистов. Местных жителей серьезно потрепали — казни по «шариату» пронеслись смерчем по улицам древнего города.

Под контроль официального Дамаска вернулись районы Тарик-эс-Садд, Эль-Маншиа, Гирз, квартал Деръа-эль-Балад и лагерь беженцев Назихин.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров объяснил «КВ», почему эта победа очень важна для официального Дамаска.

— Это очень большой политико-экономический успех. Американцы во главе с коалицией и Израилем пошли на некоторые уступки. В итоге Иордания наглухо закрыла границы для игиловцев (ИГ, запрещена в РФ). Теперь важная в экономическом плане дорога к Бейруту и Дамаску открыта, — говоритБагдасаров

При этом эксперт уверен — на эту уступку Западная коалиция во главе с США пошла из-за иранских войск. Они очень рассчитывают, что после этого «широкого» жеста «Хезболла» покинет регион.

— Известно, что тема конфликта в Сирии и нахождение там иранских войск будет одной из главных на предстоящем саммите Владимира Путина и президента Трампа, — добавляет Багдасаров. — Но я не верю, что Иран уйдет из Сирии. Свои большие интересы там у иранского лидера.

Одновременно с освобождением Деръа армия Асада с боем заняла населенный пункт Тафас на западе южной сирийской провинции. Ценой в два танка правительственные войска сомкнули клещи над «джихадистами» в районе Голанских высот.

Теперь боевикам остается лишь грызть камни — в их распоряжении остался лишь горный, абсолютно непригодный для жизни и движения участок границы. Дальше не сунуться — израильский ЦАХАЛ с тяжелыми «Меркава» раздавит любого.

Почему Деръа оказался так важен для победы? Именно в этом городе в 2011 году возле мечети Омара вспыхнул антиправителственный мятеж. Так «Арабская весна» при поддержке Запада превратилась в Сирии в затяжную гражданскую войну. Теперь именно над Омаровой мечетью колышется сирийский государственный стяг. Правда до окончания гражданского противостояния в Сирии еще очень далеко.