Путин: сирийско-чеченская победа

Это не битва проиграна, это война закончилась. Утверждение о том, что революция в Сирии продолжается и не завершится вплоть до падения режима, больше не вызывает ничего кроме сожаления. Россия разрешила конфликт, вступив за последние три недели в бешеную гонку со временем, пока не навязала всем свою волю и условия при помощи разрушительной военной силы, и теперь она готова извлечь выгоду из этой окончательной победы и собирать трофеи.

В течение семи лет южный фронт был самым главным примером для сирийской революции. Там она началась, и там она была подавлена. В настоящее время от него не осталось ничего кроме изолированных районов, заблудших и вводящих в заблуждение душ, утраченных идей. Растет разобщенность и отсутствуют перспективы принятия какого-либо политического решения без российского мандата, который за последние несколько дней обрёл легитимность в глазах мирового сообщества (и, разумеется, арабского мира), что является беспрецедентным событием.

Поскольку бывший президент США Барак Обама три года назад передал ответственность за Сирию россиянам, было ясно, что кризис находится на стадии завершения. Россия получила возможность восстановить международное положение, продемонстрировать свою военную машину, включая применение межконтинентальных баллистических ракет, и заполнить вакуум, вызванный поражением США в Ираке . Сирия не казалась соблазнительной возможностью, и арабы не выступили против решения Соединенных Штатов, воплощенного в жизнь Москвой

Отныне Россия имеет право похвастаться своей крупной и относительно лёгкой победой в Сирии, которая не стоила ей много крови и денег. Она не будет обременена дополнительным моральным бременем в результате массовых убийств, совершенных в отношении сирийских мирных жителей, жертв которых меньше, чем жертв среди чеченцев, к примеру. Международная реакция на то, что сделала российская армия в Чечне в 1990-х годах, по-прежнему намного жёстче, чем то, что публикуется во всем мире в ответ на сожжение Алеппо, уничтожение Гуты или разрушение Деръа.

Деръа стала последним примером того, что Сирия была отдана на золотом блюдце россиянам, которые в рекордные сроки подавили восстание, не нанося большого количества воздушных и ракетных ударов. До того, как российские силы двинулись к сирийскому югу, им дали зеленый свет из разных стран, столиц и учреждений, которые на этот раз умоляли Москву проявить сострадание к мирным жителям, чтобы не превратиться в угрозу для Иордании или Израиля

Россия завершила сирийскую войну. Она немедленно начала расширять разведку нефти, газа и фосфатов, заключать контракты на поставку оружия сирийской армии и другие торговые сделки. Все ради того, чтобы в скором времени президент Владимир Путин мог объявить в своей победной речи, что он вёл прибыльную во всех отношениях войну, в то время как его американские коллеги, вышедшие из войны в Ираке, понесли огромные людские, материальные и политические потери.

Возможно, это прелюдия к переговорам, которые Путин проведет со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Хельсинки , которая состоится на следующей неделе. Вероятно, Трамп, не колеблясь, поздравит своего российского коллегу и похвалит его способность практически без каких-либо затрат достичь побед в Сирии, соединит его с Израилем, спросит о том, что он сделает с Ираном , и сможет ли справиться с последующим конфликтом между этими двумя близкими союзниками. В завершение разговора, согласно достоверной информации из Вашингтона, Трамп проинформирует Путина о том, что намерен приступить к выполнению своего решения о выводе американских войск из Сирии до конца этого года.