В ЦПВС продолжают переговоры со старейшинами в юго-западной зоне деэскалации в Сирии

«Российскими представителями ведутся переговоры со старейшинами населённых пунктов и лидерами незаконных вооружённых формирований в юго-западной зоне деэскалации», — уточнил он.

При этом Цыганков отметил, на большей части Сирийской Арабской Республики продолжают создаваться условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.

В частности в Восточную Гуту из лагерей для беженцев вернулись 71 977 жителей.

«За прошедшие сутки в свои дома возвратились 89 человек», — отметил он.

Ранее сообщалось, что из южной зоны деэскалации в Сирии за сутки вывели более пяти тысяч боевиков.