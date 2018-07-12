В ЦПВС продолжают переговоры со старейшинами в юго-западной зоне деэскалации в Сирии 

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.
«Российскими представителями ведутся переговоры со старейшинами населённых пунктов и лидерами незаконных вооружённых формирований в юго-западной зоне деэскалации», — уточнил он.
При этом Цыганков отметил, на большей части Сирийской Арабской Республики продолжают создаваться условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.
В частности в Восточную Гуту из лагерей для беженцев вернулись 71 977 жителей.
«За прошедшие сутки в свои дома возвратились 89 человек», — отметил он.
Ранее сообщалось, что из южной зоны деэскалации в Сирии за сутки вывели более пяти тысяч боевиков.