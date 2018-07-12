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ВОЗ попросила предоставить срочный гуманитарный доступ на юг Сирии
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ВОЗ попросила предоставить срочный гуманитарный доступ на юг Сирии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 12 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просит предоставить срочный гуманитарный доступ на юг Сирии, где из-за боевых действий свои дома были вынуждены покинуть 210 тысяч человек, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в четверг.
"Люди в Дераа и Кунейтре ждут, когда гуманитарное сообщество до них доберется с остро необходимой помощью, и мы не можем их подвести. Доступ должен быть обеспечен. Мы призываем все стороны открыть двери для людей сирийского юга и позволить безопасно доставить медикаменты и медицинские бригады, в которых они нуждаются, а также разрешить тяжело раненым пациентам безопасно добраться до больниц вне данной зоны для спасения их жизней", — заявила региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Мишель Тьерен, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным ВОЗ, из-за боевых действий в южных районах Сирии свои дома были вынуждены покинуть свыше 210 тысяч человек. Гуманитарные агентства не могут получить доступ к почти 160 тысячам человек, которые сейчас ищут убежища в Кунейтре. Люди вынуждены бороться с жарой и температурой до 45 градусов Цельсия, ограниченным доступом к питьевой воде и отсутствием медицинских услуг.
За последнюю неделю по крайней мере 15 человек — 12 детей, две женщины и пожилой мужчина — скончались от обезвоживания и болезней, передающихся через зараженную воду. При этом 75% общественных больниц в Дераа и Кунейтре закрыты или функционируют лишь частично, уточнили в ВОЗ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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