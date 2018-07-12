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Захарова назвала слухи вокруг «сделки века» помехой прагматичной работе
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Захарова назвала слухи вокруг «сделки века» помехой прагматичной работе 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В ситуации с реализацией так называемой «сделки века» президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку слухи доминируют над прагматичной работой по выводу ситуации из многолетнего тупика, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То что происходит сейчас в регионе во многом связано именно со слухами относительно «сделки века» как ее называют в Вашингтоне. Мы уже говорили, что, конечно, приветствуем любые планы и программы, которые позволят вывести ситуацию из тупика. Но мы исходим из того, что эти планы не должны заводить эту ситуацию обратно в тупиковое состояние или фиксировать этот тупик на долгие годы вперед", — сказала Захарова на брифинге.
"К сожалению, мы видим, что ситуация, которая разворачивается вокруг этой «сделки века» приобретает форму в большей степени слухов, нежели прагматичной работы, которая, наоборот, приносила бы большую стабильность", — добавила Захарова.
Дональд Трамп со дня избрания обещает израильтянам и палестинцам «сделку века», его представители говорят, что работа над ней близится к завершению, но пока не раскрывают подробностей мирной инициативы.
На этом фоне в конце 2017 года американский лидер объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города.
Решение Трампа было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.
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