Захарова назвала слухи вокруг «сделки века» помехой прагматичной работе

"То что происходит сейчас в регионе во многом связано именно со слухами относительно «сделки века» как ее называют в Вашингтоне. Мы уже говорили, что, конечно, приветствуем любые планы и программы, которые позволят вывести ситуацию из тупика. Но мы исходим из того, что эти планы не должны заводить эту ситуацию обратно в тупиковое состояние или фиксировать этот тупик на долгие годы вперед", — сказала Захарова на брифинге.

"К сожалению, мы видим, что ситуация, которая разворачивается вокруг этой «сделки века» приобретает форму в большей степени слухов, нежели прагматичной работы, которая, наоборот, приносила бы большую стабильность", — добавила Захарова.

Дональд Трамп со дня избрания обещает израильтянам и палестинцам «сделку века», его представители говорят, что работа над ней близится к завершению, но пока не раскрывают подробностей мирной инициативы.

На этом фоне в конце 2017 года американский лидер объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города.