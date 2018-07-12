Большой финал в Москве: Нетаньяху приехал к Путину обсудить конец войны в Сирии, статус Асада и снятие американских санкций

Непосредственно перед тем, как я сел за написание этой статьи, поступило сообщение о том, что Израиль сбил один беспилотник, который, по словам израильтян, приближался со стороны Сирии к их границе. Это еще одно подтверждение того, насколько отношения между Израилем и Сирией напряжены и сулят еще большую эскалацию. Учитывая все это, а также многочисленные израильские нападения на Сирию, можно ли говорить о совершенно другом сценарии — определенной нормализации отношений между Дамаском и Тель-Авивом?

Если судить по последним заявлениям израильских официальных лиц, то все возможно. Дело в том, что в последние дни территорию Голанских высот, которую Израиль оккупирует уже несколько десятилетий, посетил министр обороны Израиля Авигдор Либерман и побеседовал там с журналистами о текущей ситуации. Один корреспондент спросил его, можно ли ожидать, что в будущем Сирия и Израиль наладят «отношения на определенном уровне». Либерман ответил: «Я понимаю, что мы все еще далеки от этого, однако ничего нельзя исключать».

Это заявление не слова примирения, но больше не слышно мантры «Асад должен уйти», которую повторяли годами.

Серьезные заявления не делают публично, зато в последние дни появился ряд израильских «неназванных официальных лиц», которые вбрасывают в СМИ свои мнения о ситуации в Сирии. Вкратце, все сходятся на том, что Асад останется у власти, и что согласиться с этим теперь неминуемо придется.

Один высокопоставленный израильский руководитель прокомментировал ситуацию в интервью арабскому изданию «Аль-Монитор»: «Наша дилемма, связанная с Сирией, на самом деле не так сложна. В конце концов, для нас хорошо, если в Сирии будет организованный режим. Так было более 40 лет существования режима Асадов, и мы готовы еще к 40 годам».

Ираном. Вся эта информация появляется в СМИ неслучайно. Израиль, возможно, протянет Дамаску «руку примирения» на официальном уровне, однако для этого Сирия должна выполнить ряд условий. От нее требуется полностью соблюдать существующие договоренности, точнее она и думать должна забыть про то, чтобы сейчас в ходе масштабного наступления вместе с юго-западной Сирией освободить еще и Голанские высоты. Во-вторых, от Сирии ждут, что она откажется от сотрудничества с «Хезболлой»

Первый вопрос уже, вероятно, решен. Вряд ли сирийские войска двинутся на Голанские высоты, а если они и захотят это сделать, то могут быть уверенными: на российскую поддержку им рассчитывать нечего. Требовать же от Сирии, чтобы она немедленно прекратила отношения с ливанской «Хезболлой» и Ираном, и ожидать, что она пойдет на это — тут я процитирую российского министра иностранных дел Сергея Лаврова — совершенно нелогично.

И тем не менее некоторые компромиссы возможны и в этом вопросе, и, похоже, так же думают и в России . Иными словами, чтобы не произошло эскалации конфликта с Израилем, южную сирийскую границу должны контролировать исключительно сирийские войска (и чуть раньше об этом тоже сказал Лавров). Однако может ли Израиль поверить на слово? Ведь не секрет, что в этом масштабном наступлении участвуют не только сирийские войска, но и «правительственные и проправительственные силы». А под этой формулировкой может скрываться и «Хезболла» и части иранской Революционной гвардии.

Вышеупомянутый высокопоставленный израильский политик ответил и на такой вопрос: «Неясно, что выберет Асад? Если он поведет себя как партнер и вернется ко всем существующим договоренностям, мы согласимся. Но если в то же время он будет вмешивать внешних субъектов в эту проблему, таких как „Хезболла“ и Иран, то он столкнется со всей решимостью и сопротивлением, на которые способен Израиль. Мы не допустим этого. Сирия не станет новым Ливаном , „Хезболла“ не должна процветать в Сирии, а Ирану нельзя позволить разместить свои ракеты дальнего действия на территории Сирии».

Другой высокопоставленный руководитель, тоже аноним, сказал тому же источнику: «В конце концов, Израиль — единственная сила, которая донесла до иранцев: „Довольно“, а все остальные только поддерживали нас, глядя издалека. Мы переживаем судьбоносный момент. Все, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, повлияет на нашу жизнь в следующие десять, 20 и даже 50 лет. Сейчас решается, придется ли нашим детям и внукам идти воевать на Голанских высотах и в Сирии».

Авиаудары по боевикам в городе Дераа, Сирия. 5 июля 2018

Что на самом деле транслирует Израиль? « Асад может остаться, но мы хотим светский режим, лишенный всяких «сумасшедших идей» — таких, какие были у его отца». Хорошо, но если так, тогда зачем вообще вся эта война? Разве Башар Асад был радикальнее, чем его отец Хафез? Нет, наоборот, Асад был человеком, с которым можно было вести хоть какой-то диалог, договариваться о нормализации.

Из этого следует, что все эти израильские заявления на самом деле вызваны непосредственно происходящим на поле боя. Пока Асад был придавлен к стенке, пока сирийские войска теряли города, Израиль поддерживал исламистских боевиков, думая, что они, придя к власти, будут подчиняться режиму, с которым уже выстроили втайне очень хорошие отношения. Но теперь, когда выяснилось, что Сирия побеждает в войне (и подводит ее прямо к израильским границам), мы все чаще слышим, как хорошо, если твой сосед — «уже знакомый тебе враг».

Кто же опять станет главным посредником в этой истории, почти накануне эпилога войны в Сирии? Разумеется, Россия.

Если Нетаньяху действительно приехал в Москву с подобным предложением, тогда речь идет о по-настоящему важных вещах. Во-первых, это означало бы, что Трамп действительно у Израиля «в кулаке» (об этом уже спекулируют некоторое время). Во-вторых, если прозвучит подобное предложение, России трудно будет от него отказаться, даже несмотря на тот факт, что во время войны в Сирии Москва и Тегеран почти все время держались по одну сторону. Подобное предложение трудно отвергнуть еще и из-за национальных интересов России. Поэтому Путин должен будет его принять, но прежде он сам должен оценить, действительно ли Израиль имеет такое влияние на Белый дом, или все это блеф.

Асад побеждает в войне, и в этом уже нет никаких сомнений. Однако с кем после победы его свяжет близкая дружба, сам он решить вряд ли сможет. Сумеет ли Россия оказать достаточное давление на Дамаск, чтобы он отказался от «более чем просто добрососедских» отношений с Тегераном? Почти с полной уверенностью можно сказать «да».

Одно ясно: российско-израильские переговоры относительно будущего Сирии больше нельзя расценивать как периодические разговоры старых приятелей. За последние недели Путин и Нетаньяху очень часто общаются — так часто, что это не может не повлиять на исход войны в Сирии.

В понедельник все внимание будет приковано к Хельсинки. Уже известно, что Сирия станет одной из главных тем на встрече двух лидеров. Сегодня Нетаньяху, вероятно, детально ознакомит Путина с тем, что он может ожидать в понедельник в столице Финляндии

Могут ли в итоге все выйти победителями? Асад останется у власти, Израиль не будет бояться за свою границу, Иран сохранит влияние в Сирии (однако меньшее, чем мог бы), а Россия избавится от американских санкций? Подобный компромиссный сценарий возможен, однако уже известно, кто победителем не будет — это около полумиллиона погибших. За что они умирали? Рано или поздно любая война сводится к этому вопросу.