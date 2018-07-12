На площади Дераа, где в 2011 г. начались волнения, поднят флаг САР 

На площади у мечети Аль-Омари в сирийской провинции Дераа, где в 2011 г. начались антиправительственные волнения, поднят флаг Сирийской Арабской Республики.
Территория перешла под контроль правительственных войск после успешных переговоров с главарями незаконных бандформирований при посредничестве российских офицеров.
"Сегодня исторический день для Сирии. У мечети Аль-Омари, где мы сейчас, начались первые волнения, которые радикалы использовали для разжигания кризиса, — передает РИА Новости сообщение сирийских военных. — Сегодня на месте, где все начиналось, спустя семь лет, вновь развевается государственный флаг".
Кроме того, под контроль правительства страны перешла часть границы с Иорданией и десятки деревень.