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Россия и Иран определи 20 направлений сотрудничества в медиасфере
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Россия и Иран определи 20 направлений сотрудничества в медиасфере 

Российская Газета 6 часов назад
Россия и Иран намерены обмениваться медиаматериалами, производить совместно контент, медиапродукцию для детей. Всего стороны определили 20 направлений сотрудничества в медиасфере. В их числе — повышение квалификации журналистов, медиаграмотности, медиаобразования.
Об этом шла речь в рамках первого заседания Российско-Иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере с участием заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина.
Заседание состоялось в Иране. В рамках визита Алексей Волин также провел переговоры с официальным представителем Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, главой центра публичной дипломатии МИД Ирана Бахрамом Касеми и министром культуры и исламской ориентации ИРИ Сейедом Реза Салехи Амири, отмечается в сообщении ведомства.
Кроме этого, стороны обсудили вопрос использования современных технологических платформ и новых способов дистрибуции контента и привлечения к сотрудничеству в медиасфере не только государственных, но и частных СМИ.
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