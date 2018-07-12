«Обнулить» экспорт иранской нефти невозможно, но возможно сократить

МОСКВА , 12 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президент США Дональд Трамп намерен создать глобальный альянс для «обнуления» экспорта иранской нефти. США стремятся заставить своих европейских союзников отказаться не только от экономического сотрудничества с Ираном , но и ввести эмбарго на покупку иранской нефти.

В Вашингтоне уверены, что страны ОПЕК смогут компенсировать сокращение предложения нефти со стороны Ирана на мировом рынке за счет увеличения добычи и экспорта из других стран — в первую очередь из Саудовской Аравии

РОУХАНИ: «ОБНУЛИТЬ» ЭКСПОРТ ИРАНСКОЙ НЕФТИ НЕ УДАСТСЯ

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что потуги США остановить экспорт иранской нефти неосуществимыми. Тегеран готов предпринять ответные меры. В ответ на действия Вашингтона, направленные на «обнуление» экспорта из Ирана, глава корпуса стражей исламской революции пообещал даже перекрыть Ормузский пролив — основную нефтегазовую артерию, по которой на мировой рынок поступает свыше 20% всей нефти.

Президент Трамп и госсекретарь США Майк Помпео на саммите НАТО Брюсселе 10-12 июля убеждали своих европейских «союзников» отказаться от закупок иранской нефти, что, по их мнению, нанесет непоправимый ущерб экономике Исламской республики.

Угроза введения санкций со стороны США уже заставила ряд крупных европейских компаний отказаться от выгодных нефтегазовых проектов в Иране.

Несмотря на заявления официального Тегерана, возобновление санкций со стороны США негативно скажется на нефтегазовой отрасли Исламской республики. По сообщениям агентства Mehr, эксперты Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) считают, что из-за санкций объем экспорта углеводородов из Ирана снизится на 500 тыс. барр. /сут. В июне 2018 года страна экспортировала в среднем 2,28 млн барр. /сут. нефти и 330 тыс. барр. /сут. газового конденсата.

ТРАМП ДАВИТ НА ЕС

Франция, Иран и шесть международных посредников, Россия , США, Британия, Китай Германия , в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы ядерной программы Тегерана, которое получило название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Иран обязался ограничить свои разработки в ядерной сфере только мирным атомом. Реализация СВПД со стороны Ирана под контролем МАГАТЭ позволила снять с Ирана экономические и финансовые санкции, наложенные СБ ООН , США и странами ЕС.

В январе 2016 года международные санкции с Тегерана были сняты, и страна стала быстро наращивать добычу, чтобы восстановить свои позиции на мировом нефтяном рынке. В мае 2016 года добыча нефти и конденсата выросла до 3,5 млн барр. /сут. против 2,9 млн барр. /сут. в конце 2015 года. В первой половине 2017 года был достигнут рубеж в 3,79 млн барр. /сут., а во второй — 3,8 млн барр. /сут. По мере увеличения добычи, Иран наращивал экспорт углеводородов.

Планировался дальнейший рост добычи при помощи европейских и азиатских компаний, которые активно инвестировали в разработку нефтегазовых месторождений Ирана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения СВПД и восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе вторичные — в отношении стран, которые сотрудничают с Тегераном в экономической сфере.

Участники соглашения СВПД выступили против возобновления санкций против Ирана. Более того, европейские «союзники» Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия соглашения СВДП.

Однако позиция стран ЕС может измениться, поскольку США усиливают давление на своих европейских «союзников». Вопрос возобновления санкций против Ирана поднимался во время последнего саммита НАТО в Брюсселе.

DIVIDI ET IMPERA (лат. разделяй и властвуй)

Сокращение предложения нефти со стороны Ирана может привести к резкому скачку цен на энергоносители, но Вашингтон заверяет, что этого не произойдет.

"Мы очень тесно взаимодействуем с другими странами, чтобы убедить их отказаться от закупок иранской нефти и предложить им альтернативные источники поставок. Мы уверены в том, что сможем сделать это, не вызвав потрясений на мировых рынках", — заявил представитель Госдепартамента США

В администрации Трампа считают, что сокращение экспорта нефти из Ирана могут компенсировать Саудовская Аравия и другие крупные нефтедобывающие страны ОПЕК.

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что обратился к королю Саудовской Аравии с «убедительной просьбой» увеличить добычу на 2 млн барр. /сут., что сопоставимо с экспортом из Ирана.

Согласно последнему отчету ОПЕК, Саудовская Аравия существенно нарастила добычу нефти в июне — показатель подскочил до 10,42 млн барр. /сут. — на 405,4 тыс. барр. /сут. больше, чем месяцем ранее. При этом, уровень добычи, определенный для Саудовской Аравии, согласно соглашению ОПЕК+, был превышен на 362 тыс. барр. /сут.

По официальным данным Саудовской Аравии, добыча в прошлом месяце увеличилась еще больше — до 10,489 млн барр. /сут. Статистические данные ОПЕК и отдельных стран могут отличаться в связи с разной методологией учета объемов производства.

Последний отчет ОПЕК подтверждает, что Трамп добился поставленной цели — увеличения добычи и предложения нефти со стороны Саудовской Аравии. Это является серьезным аргументом в пользу присоединения «европейских партнеров» США к санкциям против Ирана, поскольку среди них растет убежденность, что дефицит предложения нефти и рост цен на нефтяном рынке удастся избежать.

По разным оценкам, в настоящее время добывающие мощности Саудовской Аравии превышают 12 млн барр. /сут.

Трамп сумел вбить клин между Ираном и Саудовской Аравией, что ставит под угрозу соглашение ОПЕК+ и может привести к дестабилизации ситуации на мировом рынке нефти.

КТО РЕШИТСЯ КУПИТЬ ИРАНСКУЮ НЕФТЬ?

Кроме стран ЕС Трамп обещает «убедить» отказаться от иранской нефти Китай и Индию. Однако это вряд ли ему под силу. Почти треть всего нефтяного экспорта Ирана — свыше 700 тыс. барр. /сут. — уже направляется на китайский рынок. На фоне падения собственной добычи и растущего спроса Китай заинтересован в диверсификации поставок.

Кроме того, между Пекином и Вашингтоном разгорается экономическая война. Китайское руководство проявляет твердость и не приемлет диктат со стороны США ни в какой форме, поэтому не намерено отказываться от иранской нефти. В нефтегазовых проектах в Иране китайцы готовы заменить европейцев, которые бегут из Исламской республики.

В марте этого года начались торги поставочными фьючерсными контрактами на нефть на Шанхайской энергетической бирже. Торговля и все расчеты ведутся исключительно в китайской валюте. Объемы торгов и ликвидность поставочного фьючерса растут быстрыми темпами. Этот биржевой инструмент могут использовать иранские экспортеры — как государственная NIOC, так и частные компании, которым Тегеран намерен позволить осуществлять экспорт энергоносителей.

В отличие от Китая, Индия — второй крупнейший потребитель нефти из Ирана — начала сокращать поставки нефти из Ирана. Многие индийские частные нефтеперерабатывающие компании намерены отказаться от иранской нефти, чтобы сохранить доступ к американским финансовым ресурсам. В июне импорт иранской нефти в Индию сократился на 16% по сравнению маем, составив 592,8 тыс. барр. /сут. Всего в прошлом месяце индийские компании импортировали 4,82 млн барр. /сут. — на 10,1% больше, чем в июне 2017 года.

Сокращение закупок иранской нефти со стороны частных компаний не означает, что госкомпании последуют их примеру. Однако эксперты уверены, что Индия значительно сократит поставки нефти из Ирана к 4 ноября, когда истекает 180-дневный срок, в течение которого компании должны отказаться от закупок иранской нефти, если хотят избежать санкций со стороны Вашингтона.

Россия также может стать покупателем иранской нефти. В мае прошлого года Москва заключила с Тегераном соглашение «нефть в обмен на товары». Несмотря на сложность в осуществлении расчетов, соглашение действует. Объем поставок иранской нефти в начале года составил 100 тыс. барр. /сут. В связи с возобновлением санкций против Тегерана объем поставок может значительно вырасти. Российские компании перепродают иранскую нефть в другие страны.

В закупках иранской нефти может быть заинтересована "Роснефть" , которая стала владельцем НПЗ мощностью 20 млн т/г в индийском городе Вадинар. Российская компания и ее глава Игорь Сечин уже находятся под санкциями США, а поставки нефти из Ирана для индийского НПЗ позволят значительно сократить транспортные издержки.

Россия намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество с Ираном, несмотря на санкции. Владимир Путин встретился с советником верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, который привез российскому президенту послание от руководителей Исламской республики. После встречи Велаяти заявил о готовности России инвестировать 50 млрд долларов в нефтегазовую отрасль Ирана.