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В Иране не придают значения требованиям Израиля о выводе сил из Сирии
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В Иране не придают значения требованиям Израиля о выводе сил из Сирии 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Иранское военное присутствие в Сирии законно и согласовано с местными властями, Тегеран не придает значения требованиям Израиля вывести проиранские силы с юга этой страны, заявил советник по международным делам верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти.
Отвечая на просьбу прокомментировать заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об отводе иранских сил от сирийско-израильской границы и требования вывести их с юга Сирии, Велаяти заявил, что Тегеран «не придает значения» словам главы израильского правительства.
"Постепенно число тех, кто его слушает, собеседников, снижается, даже западные их союзники избегают этого человека, потому что много пустых слов говорит, не связанных друг с другом", — заявил Велаяти, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
"Наше присутствие в Сирии — в полной координации с правительством Сирии, с правительством России. Правительство Ирана, России, Сирии и ливанской "Хезболлы" — эти четыре элемента в полной координации друг с другом, и эта координация не имеет отношения с теми заявлениями, которые делают представители сионистского режима", — добавил иранский чиновник.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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